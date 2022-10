Uomini e Donne, Federica Aversano e Riccardo ai ferri corti: la tronista perde la pazienza e mette Guarnieri all’angolo

La puntata del 12 ottobre di Uomini e Donne vedrà proseguire il teatrino tra Roberta, Ida e Riccardo anche perché Armando non si perderà questa occasione per poter attaccare il rivale e sperare in una nuova frequentazione con una delle due ragazze con cui era uscito in passato. L’uomo però si dice di tutt’altro avviso, al contrario, afferma di conoscere bene le due ragazze e si chiede se sia possibile che loro continuino a uscire e litigare per Riccardo nonostante lui sembri prenderle in giro entrambe.

Il trono dei Federico

I due tornisti maschi, entrambi di nome Federico iniziano il loro percorso all’interno del dating show con un’esterna con Noemi e carola.

Le cose sembrano promettere bene per entrambi i ragazzi ma siamo ancora all’inizio. Impossibile dire se, le relazioni appena iniziate saranno quelle che verranno portate avanti oppure siamo ancora alla prima esterna. C’è da dire però che nonostante i due ragazzi sembrino abbastanza presi, nè Noemi nè Carola hanno dato il via libera per un primo bacio. Si continua pertanto con la conoscenza di nuove corteggiatrici, altre ragazze si presenteranno per conoscere i due giovani e faranno il loro ingresso trionfale lungo la scalinata. Anche per Federica ci sono nuovi corteggiatori che sembrano essere interessati a lei.

Vedremo come proseguirà la relazione con i corteggiatori già presenti o qualcuno di loro deciderà di lasciare il programma.

Roberta e Alessandro, non basta un bacio per portare la pace

Il bacio tra Roberta e Alessandro non ha salvato la loro storia che per lei è giunta al termine anche se, i due opinionisti non riescono a capire il motivo di tale rottura.

Federica sarà protagonista di un acceso confronto con Riccardo che appare interessato anche a lei. Poi verranno mandate in onda le sue esterne con due dei corteggiatori con cui ha deciso di uscire.

La ragazza ad oggi si dice ancora stranita dal programma, e incapace di dimostrare i suoi sentimenti di fronte alle telecamere, per questo sarà molto criticata da Tina e Gianni.