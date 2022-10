Luca Vezil, tutto sull’ormai ex fidanzato di Valentina Ferragni influencer e blogger

Valentina Ferragni, la sorella della famosa Chiara, è stata fidanzata con l’influencer Luca Vezil, un fashion blogger molto seguito sui social che vanta anche una laurea. Vediamo insieme chi è Luca Vezil, ex fidanzato di Chiara Ferragni.

Luca Vezil, origini: la famiglia

Luca Vezil nasce a Genova nel 1991 sotto il segno del Leone e da subito manifesta interesse nei confronti della moda. Nonostante la passione per il settore decide comunque di seguire un corso di studi diverso e si laurea come igienista dentale presso l’Università degli studi di Genova.

Oltre alla moda tra i suoi interessi principali c’è la fotografia: passione che gli permette di postare sui social delle immagini capaci di catturare l’attenzione di molti follower.

Non si hanno grandi informazioni sull’infanzia del ragazzo nonostante sia un modello molto amato.

Luca Vezil: una carriera in ascesa

Nel 2014 il blog dedicato alla moda di Luca Vezil viene dichiarato come uno dei migliori del settore. È proprio questo l’anno che vede la sua carriera spiccare il volo, il blog inizia a essere seguito da molteplici persone anche di fama internazionale. Luca Vezil oltre al blog dedica gran parte del suo tempo a postare immagini su Instagram, gli scatti sono così belli e professionali da riuscire a guadagnare milioni di like in poco tempo.



Ad oggi Luca Vezil è considerato uno dei fashion blogger più seguiti e amati nel panorama italiano.

Luca Vezil e Valentina Ferragni: una relazione molto lunga

Sempre nel 2014 Luca Vezil si fidanza con Valentina Ferragni con la quale rimane legato per ben 8 anni. La loro relazione è sempre stata seguita dai follower che non hanno preso molto bene la rottura tra i due annunciata poche ore fa.

Luca Vezil vive ancora nella sua città natale nonostante sia costretto a spostarsi molto per lavoro.



Non è chiaro il motivo della separazione ma i due sono stati una coppia davvero bellissima.