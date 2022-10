Oroscopo di Paolo Fox del 13 ottobre 2022: Toro nervoso, Bilancia vive l’amore con tribolazione

Paolo Fox racconta ai vari segni zodiacali quali sono le carte da giocare in questo giovedì che, per alcuni, potrebbe essere non così facile.

In questo giovedì di ottobre, secondo Paolo Fox, saranno molti i segni a poter godere di una giornata tranquilla: qualcuno invece, come il Toro, avrà un giovedì tutto in salita.

Ariete

L’amore busserà alla vostra porta prepotentemente, avete cercato di passare una giornata tranquilla ma i sentimenti non vi lasceranno alcuno scampo .

Toro

Il lavoro richiede la vostra presenza e attenzione. Non potete permettervi alcuna distrazione. Impegnatevi per terminare questo progetto importante.

Gemelli

Finanziariamente in dissesto la vostra mente cerca delle alternative migliori per superare il momento. Dovrete chiedere l’aiuto della famiglia se volete risollevarvi.

Cancro

Non c’è tempo da perdere, rispondete a quella chiamata che potrebbe cambiarvi al vita. Il tempo vi aiuterà a superare il momento triste che state vivendo.

Leone

Approfittate di questo periodo libero per fare chiarezza nei vostri sentimenti e sul vostro futuro. Non c’è ancora nulla che vi tenga imprigionati in questa vita.

Vergine

La scalata verso il successo sarà l’unico obiettivo della vostra vita. Al momento non ci sono altre interferenze ma nel futuro prossimo una novità potrebbe cambiare quelle che sono le vostre priorità.

Bilancia

Non c’è alcun partner nella vostra vita, i sentimenti che pensavate fossero ricambiati sono stati spazzati via da una delusione improvvisa.

Chiudete gli occhi e raccogliete le energie per affrontare questo momento al meglio.

Scorpione

Il progetto che seguivate da molto tempo sta per giungere al termine.

Un po’ di paura verso l’incertezza futura inizia già a farsi sentire ma non fasciatevi la testa prima di romperla.

Sagittario

Interessanti novità all’orizzonte, aprite bene le orecchie e cogliete le informazioni che arrivano con animo diverso.

Capricorno

La famiglia ha bisogno di voi e viceversa. I problemi non mancano mai ma ci sono anche interessanti novità dietro l’angolo.

Acquario

I sentimenti hanno preso per mano la vostra tristezza portandovi tanta gioia. Le cose non possono che andare sempre meglio.

Pesci

La felicità di questo momento potrebbe spazzare vi la sofferenza che non vi ha mai abbandonati in questi ultimi anni.