Uomini e Donne, momento di grande commozione in studio: il pubblico non trattiene le lacrime, non era mai accaduto

La puntata del 13 ottobre si apre con il trono over, protagonista della giornata sarà Alessandro che compie 92 anni. L’uomo riceverà molti regali da parte della redazione e dei compagni d’avventura. Un regalo speciale arriverà però da Pinuccia che sorprende tutti con una torta di compleanno indirizzata al suo amore.

Gemma delusa dal corteggiatore, ma Tina rincara la dose

La protagonista indiscussa del parterre femminile, Gemma, sembra essere interessata al nuovo corteggiatore, Santino. I due dopo essersi dati appuntamento, escono insieme, purtroppo però le cose non vanno come sperato. Al momento di presentarsi al centro del palco infatti, Gemma inizia a raccontare per grandi linee il loro appuntamento.

Non mancano le critiche di Tina, lei e Gemma sono ancora acerrime nemiche. Alla fine della storia però Gemma si dimostra coerente e sincera, interrompe infatti la frequentazione con Santino proprio perché sembra più interessato ad organizzare serata ed eventi piuttosto che a conoscere la dama. Durante i quaranta minuti della loro esterna l’uomo, non fa altro che distribuire in presenza di Gemma, volantini di un suo evento. Tina questa volta sembra essere vicina alla dama, sinceramente delusa da questo comportamento.

Anche Gianni e Maria comprendono i sentimenti di Gemma che decide così da interrompere la conoscenza e andare avanti.

Alessandro si commuove davanti all’affetto di tutti, momento inedito

Non poteva mancare la polemica di Tina ai festeggiamenti di Alessandro: l’opinionista appunto contesta proprio l’appellativo di amore usato da Pinuccia, visto che i due sono solo amici.

Alla fine di un’intenso teatrino, le due donne continueranno a battibeccare per tutta la puntata. Sarà uno scorcio televisivo molto bello che vede Alessandro visibilmente commosso per l’interesse dimostrato da tutti.

Un’occasione imperdibile per dimostrare che Uomini e Donne non è solo uno show ma anche una vera e grande famiglia. A migliorare la puntata non poteva mancare il tema più discusso dell’ultimo periodo: la relazione di Gemma che, stavolta, sorprenderà tutti con una risposta inaspettata.