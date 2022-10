Deborah Compagnoni, il matrimonio con Alessandro Benetton: come mai finì e con chi sta lei adesso

Deborah Compagnoni, icona dello sci azzurro negli anni Novanta, e l’imprenditore Alessandro Benetton si sono separati a inizio 2021 dopo tredici anni di matrimonio. Il loro primo incontro avvenne proprio sulle nevi, 23 anni fa, quando la sciatrice di Bormio dominava le avversarie ad ogni gara. Insieme hanno avuto tre figli: Agnese, Luce e Tobias. Prima che la notizia della loro separazione diventasse ufficiale, erano trapelate diverse indiscrezioni che davano la coppia in crisi. La Compagnoni e Benetton avevano però sempre smentito il gossip su di loro, mostrandosi davanti al pubblico uniti e affiatati come all’inizio.

Tutto questo però non è bastato per evitare la separazione.

Deborah Compagnoni ha un nuovo compagno

A pochi mesi dall’ufficialità della rottura, il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha rivelato che Deborah Compagnoni ha un nuovo compagno. La campionessa di Bormio avrebbe una relazione con un non meglio imprecisato maestro di sci, che durante l’estate lavora come guida alpina. Dopo tredici anni di matrimonio con uno degli imprenditori più famosi d’Italia, dunque, Deborah ha deciso di rifarsi una vita accanto a un uomo sconosciuto agli occhi dell’opinione pubblica e che la fa semplicemente stare bene.

La crisi tra Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton

Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton sono entrati in crisi durante il primo lockdown di marzo 2020, quando l’Italia venne duramente colpita dal Covid.

Diversi settimanali di gossip pubblicarono le foto di Benetton insieme ai figli, senza però l’ex campionessa olimpionica. Da allora i rumor su una possibile rottura si fecero via via sempre più insistenti, fino a quando Dagospia non comunicò per primo la fine del loro matrimonio. Come accade spesso in questi casi, anche allora la coppia smentì l’indiscrezione del noto sito del giornalista Roberto D’Agostino, che invece a distanza di pochi mesi si rivelò corretta.