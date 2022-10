Elisabetta Gregoraci, chi è il nuovo fidanzato Giulio Fratini: lavoro, vita privata e come si sono conosciuti

Elisabetta Gregoraci, ex di Flavio Briatore e showgirl di successo, potrebbe aver trovato un nuovo amore. Secondo quanto dicono le ultime indiscrezioni il nuovo fidanzato è Giulio Fratini. Questo nome non è di certo nuovo agli appassionati di gossip, in quanto è stato legato sentimentalmente ad una nota conduttrice televisiva della Rai e, alcuni sostengono che sia stato anche con Aida Yespica. Delle foto scattate recentemente sembra che tra i due ci sia del tenero, ma vediamo meglio chi è Giulio Fratini.

Giulio Fratini, chi è l’uomo che ha fatto perdere la testa di Elisabetta Gregoraci

Giulio Fratini è nato il 12 marzo 1992 sotto il segno zodiacale dei Pesci.

Suo padre, Sandro Fratini, è uno dei più importanti imprenditori di Firenze, in quando fondatore del brand Rifle, proprietario di svariati hotel di lusso e possessore di una collezione di orologi tra le più costose al mondo. Giulio ha una personalità molto riservata, infatti, del suo passato non si conosce molto. Dopo aver preso il diploma di maturità, Giulio si iscrive al Politecnico di Milano dove consegue la laurea in ingegneria gestionale e gestione delle industrie. Successivamente, consegue la laurea magistrale in finanza e gestione di servizi finanziari.

Decide poi di completare il suo percorso di studi conseguendo un master al prestigioso King’s College London. Nonostante abbia solo 30 anni, Giulio Fratini è un manager affermato. Tra le varie attività ha dichiarato che quella che le sta più a cuore è l’abbigliamento, in quanto il marchio Rifle è stato fondato da suo nonno, pertanto il suo obiettivo adesso è quello di rispolverare il brand di famiglia e di estenderlo anche all’estero.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Giulio avrebbe avuto una relazione con Raffaella Fico e poi con Roberta Morise, ex di Carlo Conti.

Alcune voci dicono anche che avrebbe avuto un flirt con Aida Yespica.

La relazione con Elisabetta Gregoraci

Le voci sulla relazione tra Elisabetta e Giulio circolavano già da un po’, ma recentemente sono stati beccati a camminare mano nelle mano tra le vie di Milano dai fotografi del settimanale Chi.