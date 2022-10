Giovanni Di Francesco, chi è l’uomo che ha sposato Manuela Arcuri: tutto sulla sua vita e sul loro amore

Giovanni Di Francesco è, dal 2014, l'amore della vita di Manuela Arcuri. Il due hanno anche un figlio, Mattia, e so sono sposati pochi mesi fa.

Manuela Arcuri è convolata a nozze con il suo Giovanni Di Francesco. i due si sono sposati in uno dei più famosi castelli sul Lago di Bracciano. Proprio dove anche Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono detti sì vent’anni or sono. Dell’evento circolano in rete poche foto, alcune ritraggono la meravigliosa Manuela con il suo abito bianco, forse la coppia ha deciso di concedere l’esclusiva ad un giornale oppure di mantenere un livello di privacy elevato. Ma chi è Giovanni?

La biografia di Giovanni Di Francesco

Il marito di Manuela Arcuri nasce alle porte di Roma, in un piccolo paesino del circondario.

L’uomo classe ’78, fa l’imprenditore di professione, sappiamo che opera nel campo dell’edilizia. Poco attratto dalle luci della ribalta, si sanno pochissime informazioni sulla sua vita e sulle relazioni sentimentali precedenti. I due stanno insieme da oltre tredici anni, da dodici convivono e nel 2014 è nato anche il loro primo figlio Mattia. In realtà già nel 2013, Manuela e Giovanni si erano sposati a Las Vegas, poco prima che nascesse il loro figlio. Sull’eventualità di allargare la famiglia non ci sono né conferme né smentite. Mattia è arrivato quando Manuela proprio non si aspettava di rimanere incinta.

L’amore con Manuela Arcuri e il matrimonio

Giovanni e Manuela come molte altre coppie vip si sono conosciuti grazie ad un’amicizia in comune. Lui non è mai stato interessato al mondo dello spettacolo, propri questo suo lato è tra quelli che la Arcuri ama di più.

In una recente intervista ha detto infatti che Giovanni è uno dei pochi uomini con cui è stata che non cerca lo spettacolo o i paparazzi ma preferisce rimanere con lei lontano dalle telecamere. Al loro matrimonio erano presenti molti volti noti della tv e non solo. tra gli invitati c’era anche Vittorio Sgarbi, molto amico della sposa e persino Nathaly Caldonazzo.

In attesa di vedere qualche altro scatto, il dentista dei vip, invitato alla cerimonia ha condiviso qualche scena dell’evento mostrando al location e regalando agli appassionati di gossip qualche altra informazione in più.