LDA, il figlio di Gigi d’Alessio in ospedale: dramma per il cantautore, le condizioni del ragazzo ora

Luca d'Alessio, in arte LDA, è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di Amici. In queste ore c'è molta paura per le sue condizioni di salute, e sono arrivate dichiarazioni al riguardo.

Brutto spavento per LDA: il cantante, nonché figlio del cantautore Gigi D’Alessio, è stato ricoverato urgentemente in ospedale.

Luca D’Alessio, in arte LDA, avrebbe dovuto partecipare il 15 ottobre a San Severo ad un live. Non sarà presente ed è spiegarlo è lui stesso, con un post su Instagram.

Luca d’Alessio in ospedale, paura per il cantante

Luca d’Alessio, in arte LDA, è l’unico figlio di Gigi D’alessio che ha deciso di ripercorrere le orme del padre. Nel 2021 ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Nato dal matrimonio del padre con Carmela Barbato, ha vinto un disco di platino on Quello che fa male ed è riuscito ad allontanare la sua paura di essere conosciuto come “il figlio di”, anche grazie al coach Rudy Zerbi.

Non sono mancate, comunque, le collaborazioni con il padre, come nel caso del disco Buongiorno. Ha stretto e mantenuto buoni rapporti con l’ex compagna del padre, Anna Tatangelo, che ritiene essere una delle cantanti migliori in Italia: quando i fan sui social gli hanno chiesto quali fossero le sue preferite ha risposto senza esitazione: “Annalisa, Arisa e Anna Tatangelo. Sono loro le mie preferite ma ce ne sono altre come Emma Muscat, Emma Marrone e Noemi”.

Le dichiarazioni di LDA sul ricovero

Non è noto quale sia il problema fisico di LDA in questo momento, ma è chiaro che la sua degenza in ospedale non sarà brevissima e richiederà qualche giorno di ricovero.

Lui, sui social, ha comunque cercato di rasserenare i fan: “Buonasera a tutti, per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo…inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto, ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito.

Non è nulla di grave, tranquilli! A presto amoriiii❤️ Il vostro Luchino…”.

Poi, nelle stories, ha aggiunto: “le ose vanno affrontate tutte con il sorriso perché se vi guardate un secondo indietro noterete quante persone stanno peggio di voi…state tranquilli perché.

La mia situazione è una sciocchezza e tornerò più forte di prima”.