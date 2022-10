Oroscopo di Paolo Fox del 14 ottobre 2022: i segni fortunati he avranno un weekend romantico e favoloso

Paolo Fox ha fatto le previsioni per questo venerdì, che promette per alcuni segni grandi novità in positivo: qualcuno finalmente otterrà i risultati sperati.

L’astrologo Paolo Fox questa volta non ha dubbi: sarà un weekend esplosivo per alcuni segni, che cominceranno ad averne il sentore già oggi.

Ariete

La voglia di riscattarvi vi ha consentito di ottenere quella promozione per cui avete lavorato tanto. Un piccolo cambio di rotta è dietro l’angolo, la scelta spetta a voi.

Toro

Non lasciate passare troppo tempo, cercate di ottenere adesso al risposta che vi serve altrimenti potreste perdere interesse. In futuro impegnatevi di più per raggiungere prima l’obiettivo.

Gemelli

Non siete voi a dover decidere per gli altri, cercate di far fare al tempo il suo corso e chiedete agli amici di sostenervi qualunque sia la risposta.

Cancro

La chiave del successo è il dialogo, saper comprendere gli altri è fondamentale per riuscire a mettere un punto in tutte quelle questioni che richiedono una mediazione.

Leone

Abili strateghi stavate cercando la soluzione più consona ia vostri interessi. Purtroppo ormai chi vi sta accanto vi conosce bene. Aiutatevi l’un l’altro in maniera meno evidente.

Vergine

Un piccolo problema di salute oggi vi renderà al giornata impossibile. Per fortuna avete accanto chi riesce a risolvere al meglio il vostro disagio.

Bilancia

State cercando una posizione migliore rispetto a quella che avete.

Non c’è soluzione al disagio che provate però è giunto il momento per mettere fine al problema.

Scorpione

Una decisione importante vi sta per mettere alle strette. Chiedete consiglio a chi vi sta accanto prima di mettere fine a questa attesa impossibile.

Sagittario

Non tutti sopportano il modo con cui affrontate i problemi.

Siete troppo decisi e troppo poco rispettosi nei confronti degli altri. Lasciate stare chi non vi capisce.

Capricorno

A breve una piccola sorpresa potrebbe rendere meno difficile questo periodo. Dedicate l’intera giornata a sistemare tutte quelle questioni lasciate in sospeso in attesa di un aiuto.

Acquario

Non è ancora il momento per chiudere definitivamente il capitolo così doloroso di cui siete protagonisti. Sopportate ancora un po’.

Pesci

Presi da questo momento così difficile non vi siete resi conto che la soluzione ai vostri problemi è già dietro l’angolo. Gioite la giornata sarà perfetta.