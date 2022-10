Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 15-16 ottobre: tutti i segni fortunati di sabato e domenica

Paolo Fox ha previsto grandi cose per questo weekend: alcuni segni potranno davvero dire di aver ottenuto grandi risultati.

Ariete

Sarà un fine settimana molto interessante per chi è alla ricerca dell’amore. Il partner arriverà in maniera improvvisa ma ci sarà spazio per belle amicizie.

Toro

Non lasciatevi influenzare dal meteo, al contrario, cercate di godervi due giorni di tranquillità senza particolari pensieri. Non avrete molto libero in famiglia.

Gemelli

Impossibile non accettare il cambiamento, sarete testimoni di una nuova versione di voi stessi. Scegliete un film e godetevi l’assoluto relax del dolce far nulla.

Cancro

Chi vi ha detto che fare attività sportiva implica sacrificio. Avete trovato una bellissima compagnia in palestra e adesso quella che sembrava solo amicizia si sta evolvendo in qualcosa di più.

Leone

Il vostro carattere vi porterà ad avere uno scontro davvero pesante in famiglia. Chi non credeva alle vostre affermazioni dovrà ricredersi, avete deciso e farete quello che la vostra testa vi dice.

Vergine

State pagando le conseguenze del vostro essere troppo buoni. Purtroppo a questo mondo non sono tutti come voi e si nota.

Bilancia

Soppesate bene le decisioni prima di dare una conferma definitiva. Questo sarà il week end dell’indecisione, attenti però a non trascurare chi conta davvero.

Scorpione

La Luna nel segno porta sempre buone nuove.

Anche se il fine settimana sarà lento a partire avrete comunque le vostre grandi soddisfazioni.

Sagittario

Troppi impegni non vanno bene quando invece dovreste rilassarvi. La famiglia ha bisogno di voi, cercate di liberarvi al più presto.

Capricorno

Non c’è decisione peggiore di quella che avete appena preso. Svincolatevi dagli impegni perché questa volta non ci sarà nessuno a salvarvi.

Acquario

Nessuno può prendere le decisioni al posto vostro ma, è anche vero, che avete ancora del tempo per decidere.

Pesci

Con calma le soddisfazioni arrivano, purtroppo avete la brutta abitudine di lasciarvi influenzare dal pensiero degli altri e questo vi porta spesso a sbagliarvi.