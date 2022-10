Tananai, qual è il vero nome del cantante del momento che arrivò ultimo a Sanremo ma ha fatto il disco dell’estate

Tananai è noto per essere il cantante che è arrivato all'ultimo posto a Sanremo 2022, ma anche per essersi saputo riprendere subito dopo: con Fedez e Mara Sattei è una delle voci di La Dolce Vita.

Il tormentone dell’estate 2022 è stato il singolo La dolce vita di Fedez, Mara Sattei e Tananai. Un successo straordinario, tanto in radio quanto sui palcoscenici più importanti della musica estiva italiana, al netto della dipartita del Festivalbar. Grazie anche a La dolce vita, la carriera del cantante Tananai ha preso di nuovo slancio dopo l’incredibile riscontro mediatico avuto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove ha brillato più sui social che sul palco dell’Ariston. E ora che ha raggiunto una popolarità importante, in tanti si domandano quale sia il vero nome di Tananai. In questo articolo troverete la risposta, con altre curiosità sul giovane artista protagonista della scena musicale italiana di quest’ultimi mesi.

Il vero nome di Tananai

Tananai è il nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino. Originario di Brescia, dove è nato 27 anni, ha voluto scegliere questo nome pescando dal dialetto della sua città natale: tananai significa letteralmente oggetto inutile, ma nel corso degli anni ha assunto anche altri significati, venendo accostato ai bambini che non riescono a stare un attimo fermi. Non solo, già quando era ancora poco più che un bambino, i genitori erano soliti chiamarlo proprio Tananai, in quanto veniva considerato come una sorta di piccola peste.

La carriera musicale di Tananai

Alberto Cotta Ramusino, da tutti conosciuto con il nome d’arte Tananai, entra nella scena indie italiana con il brano Maleducazione.

Segue poi il singolo Giugno, tratto dal suo Ep Piccoli boati pubblicato nel 2020, che con 2 milioni di stream su Spotify diventa la canzone di maggiore successo fino a quel momento per Tananai. Un anno dopo torna a convincere con Baby Goodman, per poi approdare in finale a Sanremo Giovani con Esagerata, il suo biglietto da visita per approdare all’edizione 2022 di Sanremo con Sesso occasionale.

Pochi mesi dopo, insieme a Fedez e a Mara Sattei è il volto pop del tormentone estivo La dolce vita.