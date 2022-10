Chi è Valeria Perilli, la moglie di Giucas Casella: tutto sul loro amore straordinario e le curiosità su di lei

Valeria Perilli è la compagna di Giucas Casella da moltissimi anni. I due, infatti, sono talmente legati da sentirsi proprio marito e moglie anche se ufficialmente non lo sono. Valeria ha cresciuto anche il figlio di Giucas, James, che lui ha avuto da una relazione precedente con Carol Torr, proprio come fosse figlio suo. Adesso che sono passati quarant’anni, sembra che i due siano finalmente pronti per convolare a nozze.

Chi è Valeria Perilli, la compagna di Giucas Casella

Valeria Perilli è nata a Roma nel 1954 ed è figlia dello sceneggiatore Ivo Perilli e dell’attrice Lia Corelli. Proprio grazie ai suoi genitori riesce a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era solo una ragazza.

Tra il 1984 e il 1991, infatti, è stata una delle signorine buonasera della Rai. Successivamente ha trovato lavoro come doppiatrice e questo le ha portato tante belle soddisfazioni. Nonostante il suo carattere riservato, Valeria alle sue spalle ha una lunga e ricca carriera. È diventata famosa per essere la voce di Miranda, una delle protagonisti della celebre serie tv Sex and the city, ma non solo. Ha prestato la sua voce anche a Lalla, in La tata ed ha doppiato diversi personaggi in alcune soap come General Hospital, Febbre d’amore e Santa Barbara. Valeria e Giucas sono comparsi sul piccolo schermo insieme in davvero poche occasioni, una scelta che hanno fatto fin da quando si sono innamorati.

La storia d’amore di Valeria Perilli con Giucas Casella

Giucas Casella è stato uno dei partecipanti al Grande Fratello Vip 6. Proprio durante la sua permanenza nella casa, Valeria è entrata per fargli una sorpresa. In quest’occasione Giucas non ha potuto fare altro che mostrare tutto l’affetto e l’amore che ha nei suoi confronti. Proprio durante una puntata del serale del Grande Fratello Giucas ha chiesto alla sua compagna di sposarlo, dopo quasi quarant’anni di vita insieme. Giucas e Valeria convoleranno a nozze molto presto.