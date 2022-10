Drusilla Gucci, chi è la fidanzata di Francesco Chiofalo ed erede della maison di moda Gucci

Cupido ha fatto di nuovo centro: la loro relazione è stata chiacchierata e discussa fin dall’inizio, ma sembra avere tutte le carte in regola per essere una storia d’amore a lieto fine. Stiamo parlando di Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo, così diversi tra loro, ma legati da un forte sentimento. La scintilla tra i due è scoccata all’Isola dei Famosi 2021: lei, la pronipote dello stilista Guccio Gucci si è guadagnata l’ammirazione e il rispetto dei suoi fan per l’educazione, l’intelligenza e per la sua riservatezza; lui, invece, era già noto per aver partecipato ad una vecchia edizione di Temptation Island con il soprannome di Lenticchio.

Com’è nata la storia d’amore tra Drusilla Gucci e Franscesco Chiofalo

I due si sono conosciuti durante un viaggio di lavoro in Turchia. Francesco ha raccontato che non appena le ha dato la mano si è sentito in imbarazzo perché non si sentiva all’altezza. Francesco, infatti, pensava di essere tutto quello che lei ha sempre odiato, il classico ragazzo pieno di muscoli e senza cervello. Ancora oggi si chiede come abbia fatto a conquistarla, fatto sta che il loro amore è cresciuto piano piano, non c’è stato quindi un vero e proprio colpo di fulmine.

Ad incoraggiare Francesco è stata anche sua madre, Stefania, che lo ha spinto molto all’inizio affinché si frequentassero. In un’intervista ad un famoso settimanale i due hanno rivelato di far l’amore ogni giorno, anche dopo che hanno litigato. La coppia adesso sembra essere pronta per andare a convivere anche se non hanno deciso ancora in quale città.

Le tensioni dopo la Pupa e il secchione

Tra Drusilla e Francesco, però, non è stato sempre tutto rose e fiori, ma il loro rapporto ha subito qualche tensione in particolare dopo la partecipazione a la Pupa e il secchione. Drusilla, infatti, si aspettava che lui cambiasse un po’, leggesse qualche libro e si acculturasse.

Questo non è avvenuto e Drusilla lo ha messo alla prova negandogli ogni tipo di rapporto carnale, fino a quando le cose non cambiassero: il sesso non è tutto in una relazione. Poco dopo lui l’ha portata in vacanza ad Ostuni.