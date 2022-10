Oroscopo di Paolo Fox del 17 ottobre 2022: liti dietro l’angolo per il Leone, gli altri segni in difficoltà

Lunedì faticoso per i segni di fuoco secondo l'astrologo Paolo Fox, che prevede liti possibili soprattutto per il segno del Leone.

Vuoi sapere cosa prevedono le stelle? In questo caso prosegui nella lettura di questo articolo per conoscere l’Oroscopo di Paolo Fox del giorno 17 ottobre 2022: le previsioni per tutti i segni zodiacali.

Ariete

La giornata si prospetta allegra e divertente sotto ogni punto di vista, lascia perdere i piccoli problemi e goditi quanto di bello la vita può offrire.

Toro

Nel settore lavorativo qualche piccolo inconveniente ti destabilizza; cerca di mantenere la calma per risolvere una questione importante per il futuro.

Gemelli

Non sei nel pieno della forma e questo ti rende un po’ nervoso soprattutto nei confronti del partner.

Fai una bella passeggiata per ritemprare mente e spirito.

Cancro

Una notizia inaspettata ti coglie alla sprovvista; valuta bene i pro e i contro per capire come comportarti e fatti consigliare da una persona amica.

Leone

Una rabbia immotivata non ti rende simpatico nei confronti degli altri, non dimenticare che non sempre la ragione è dalla tua parte e pensa molto prima di parlare.

Vergine

Ti senti un po’ giù in vista di un problema che devi risolvere. Stai tranquillo perché le stelle ti sorridono e presto troverai la serenità che stai cercando.

Bilancia

Un collega cerca di metterti i bastoni tra le ruote ma non farti prendere dal panico perché i tuoi superiori si sono accorti dell’impegno che metti nel lavoro.

Scorpione

Una salute al top ti permette di riuscire in qualsiasi attività, inizia una pratica sportiva per raggiungere il pieno di energia.

Sagittario

Un po’ di tranquillità è quello che ci vuole per eliminare lo stress che ti avvolge negli ultimi tempi.

Capricorno

Una persona cara ha bisogno del tuo appoggio e anche se adesso non ti senti nel pieno della forma cerca di starle vicino.

Acquario

Hai voglia di evadere e uscire dai soliti schemi; goditi una giornata di rilasso in compagnia di persone divertenti.

Pesci

Ti svegli con il piede sbagliato e questo non ti fa vivere con serenità gli impegni quotidiani.