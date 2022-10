Uomini e Donne, Ida Platano in piena crisi: vuole uscire con Claudio ma un enorme ostacolo le crea problemi

La nuova puntata del dating show di Canale 5 si apre con i nuovi amori del trono over che, sempre al centro dell’attenzione del grande pubblico, mostra le nuove vicissitudini di quelli che sono ormai il protagonisti del gossip del momento: Ida, Riccardo e Roberta. La puntata del 17 ottobre continua da dove si era interrotta la settimana scorsa, con Federico, il nuovo tronista, al centro dello studio. Il ragazzo sta avendo una discussione animata con Noemi, dopo la loro esterna, o due, non sono riusciti a trovare un punto di incontro e continuano ad avere delle difficoltà di comunicazione. Prevedibilmente, la corteggiatrice sarà mandata via.

Nonostante l’attrazione fisica i due non riescono a trovare un compromesso per portare avanti la relazione. Inoltre, in studio c’è anche Monica, l’altra ragazza che vuole uscire con Federico. Viene dato ampio spazio anche alla tronista Lavinia Mauro che sceglierà Francesco per la sua prossima esterna. I giovani danno molta soddisfazione a Maria.

Ida Platano, momento di tensione per il trono over

Per quanto riguarda il trono over, nel parterre femminile c’è pieno sostegno per Ida, pronta a uscire con Claudio ha difficoltà a chiudere definitivamente la sua storia con Alessandro.

L’uomo che era arrivato proprio per corteggiare la bella Ida, dopo la rottura ha fatto arrivare Roberta, ex protagonista dello studio che da circa due anni aveva deciso di mettere da parte le nuove conoscenze a Roma per dedicarsi al suo rapporto con Riccardo.

Ida pur desiderando conoscere nuove persone ha difficoltà a chiudere con il passato. Inoltre il fatto di trovare in studio tre degli uomini a cui ha dedicato grande parte del suo tempo le crea molto disagio. Cosa deciderà di fare la donna? Per concludere, Alessandro si mostrerà particolarmente dolce e romantico nei confronti di Roberta che sembra essere conquistata dall’atteggiamento dell’uomo.

Alla fine della puntata decideranno di continuare la loro conoscenza per vedere se riescono a trovare un punto d’incontro nelle loro vite.