Federico Fashion Style e la compagna non stanno più insieme: l’annuncio dopo 17 anni di amore e una figlia

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, non vivrebbe più con la compagna storica, Letizia Porcu: i due hanno avuto una figlia, Sophie Maelle, avuta con la fecondazione assistita.

Federico Fashion Style e la compagna Letizia si sono lasciati. La coppia, che ha una figlia –Sophie– e che stava insieme da 17 anni, ha deciso di interrompere la vita quotidiana insieme.

Sulla relazione di Letizia Porcu e Federico Fashion Style, parrucchiere delle star, erano già calate delle ombre. Nei mesi scorsi qualcuno aveva parlato di crisi, ed erano anche arrivate voci che mettevano in dubbio la relazioni insinuando che il parrucchiere avesse altre preferenze di genere e che, per questo, la figlia fosse nata con la fecondazione assistita. Era stato lui poi a spiegare a cosa era dovuta l’operazione di fecondazione assistita: “Abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano.

Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”.

Letizia Porcu, sulle voci riguardanti il marito, aveva risposto con forza qualche mese fa: “Chi mette in dubbio l’orientamento sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me”, aveva detto al settimanale Vero, pii aggiungendo: “Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina.

Essere sua moglie è molto impegnativo”. I due non si erano mai sposati.

Della compagna, sul feed Instagram di Federico Fashion Style, non vi era traccia da un po’.

Le uniche dediche d’amore erano per la figlia Sophie Maelle, come quella per il compleanno: “Ogni mio traguardo è solo per te. Tu che mi hai regalato la vera gioia di vita, tu che mi rendi felice ogni giorno, tu che sei speciale per me. Noi siamo la vittoria. Ti amo Sophie e ti amerò per sempre”.

Ieri, Letizia Porcu ha annunciato la separazione: “Dopo 17 anni la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”.