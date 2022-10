Salvatore Esposito, chi è Paola Rossi, la compagna dell’attore di Gomorra: vita privata e carriera

Salvatore Esposito è senz’altro uno degli attori più famosi della fortunata serie televisiva Gomorra, diventata un autentico cult nel proprio genere. L’interprete napoletano deve buona parte della sua popolarità al ruolo di Genny Savastano. Per quanto riguarda la sua vita privata, è fidanzato da diversi anni con l’agente della TT Agency Paola Rossi. Conosciamo meglio quest’ultima.

Chi è Paola Rossi

Paola Rossi è una donna che non ama particolarmente stare al centro dei riflettori. Dopo aver conseguito una laurea in Legge, lavora in qualità di agente e non nasconde una forte determinazione in ciò che fa, mantenendo intatta la propria spensieratezza.

Lei è molto ambiziosa e vuole ottenere altri master e specializzazioni per dare ulteriore impulso alla propria carriera professionale. Mostra con orgoglio un tatuaggio dedicato a Frida Kahlo ed è molto attiva su Instagram, pubblicando spesso foto con amici e parenti.

Come è nato l’amore tra Salvatore Esposito e Paola Rossi

Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono conosciuti grazie ai social network. Tutto è nato quando entrambi hanno pubblicato delle interviste su Sky e lei ha mostrato un sincero interesse nei riguardi di lui. Il primo incontro è stato caratterizzato da un autentico colpo di fulmine e la coppia si è rinsaldata passo dopo passo, con l’obiettivo futuro di avere dei figli.

Tuttavia, entrambi hanno scelto di focalizzarsi sulle loro carriere, tenendo così in pausa l’ipotesi di creare una famiglia.

Una storia sempre più salda

Il primo incontro tra i due è stato organizzato a Salamanca, in Spagna. Paola Rossi stava prendendo parte al progetto Erasmus e Salvatore Esposito se ne innamorò al primo sguardo. Da quel momento in poi, la relazione sentimentale è andata avanti a gonfie vele. Lui la considera come una ragazza bella, intelligente e simpatica, sempre con la testa sulle spalle e pronta a farlo sorridere.