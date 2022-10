Belèn Rodriguez si muove troppo e si squarcia il vestito in diretta, rimane in intimo: le immagini che fanno impazzire tutti

Essere Belen Rodriguez vuol dire anche dover gestire le sue prorompenti forme, e capita che ci scappi il morto. Ovvero, il bottone.

In un momento divertente ma sicuramente imbarazzante ieri sera a Le Iene, la conduttrice Belen Rodriguez ha perso il controllo del suo vestito e, con un movimento di troppo, lo ha fatto letteralmente esplodere. Il suo modo di gestire la cosa è però stato perfetto.

Belen Rodriguez, galeotto fu il bottone

Belen Rodriguez sta ottenendo ottimi risultati quest’anno a Le Iene: i suoi servizi stanno raccogliendo consensi e complimenti, come quello che l’ha vista protagonista di un momento “à la Marina Abramovich” proprio nell’ultima puntata.

Anche un incidente apparentemente incontrollabile come quello accaduto in diretta, lei lo ha gestito molto bene: quando per colpa di un gesto improvviso il suo vestito si è squarciato sul davanti, la conduttrice non si è fatta intimorire, ed ha detto: “Ragazzi anche questo è il bello della diretta”.

Il più divertito era sicuramente Teo Mammuccari, che ha assistito alla scena tra le risate.

Guarda il video: