Cecilia Rodriguez incinta, l’immagine del pancino fa impazzire il web

Sembra arrivato il momento di allargare la famiglia per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia, che ultimamente non aveva nascosto di volere un figlio in un prossimo futuro, sembrerebbe aver concretizzato il suo sogno, quantomeno a quanto sembra dalle nuove, voluttuose forme dell’imprenditrice e influencer.

Cecilia Rodriguez incinta, l’immagine che dimostra tutto

La secondogenita dei Rodriguez a quanto pare è pronta per diventare mamma. Non ci sono ancora annunci ufficiali ma alcune foto sembrano parlare chiaro D’altronde, i due facevano da tempo discorsi che lasciavano intuire la ricerca di un figlio.

Al settimanale Nuovo, Ignazio Moser aveva detto: “I tempi sono maturi visto che abbiamo preso da poco un appartamento nuovo e più spazioso di quello precedente…È chiaro che ci stiamo preparando all’eventualità del lieto evento”. Lei, già nel 2019, si mostrava possibilista: “Io e Ignazio conviviamo già, non sento questo bisogno di andare a nozze anche se mi piacerebbe moltissimo. Potrebbe quindi arrivare prima un figlio ma non metto fretta, né a me, né a lui. Il mio fidanzato ha 27 anni, come non piace a me bruciare le tappe non vorrei che le bruciasse lui”.

Raga ma Cecilia Rodriguez è forse incinta? 🤰🤰Vedo un pancino sospetto 😍😍 pic.twitter.com/687dBSoL2N — Ginevra (@Ginevracasalin) October 17, 2022

Ora, sono alcune foto scattate alla coppia che fanno venire i sospetti del caso: è evidente che ci sia un pancino prominente all’orizzonte.

Qualche tempo fa, d’altronde, Cecilia Rodriguez aveva dovuto disdire degli appuntamenti di lavoro per via di un malessere gastrointestinale che lei aveva spiegato essere gastroenterite, ma che in molti avevano supposto potessero essere nausee da gravidanza. Insomma, se tanto ci dà tanto, aspettiamoci un annuncio a breve!