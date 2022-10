Donatella Rettore, chi è il marito Claudio Rego: la verità sul loro amore e sul dolore che hanno condiviso

Claudio Rego è il marito di Donatella Rettore, esponente di spicco della musica italiana da diversi decenni. I due stanno insieme da oltre 40 anni e il loro amore va avanti a gonfie vele. Conosciamo meglio il musicista originario di Roma e scopriamo i momenti salienti del suo rapporto con Donatella.

Chi è e cosa fa Claudio Rego

Claudio Rego ha conosciuto Donatella Rettore in ambito professionale. Infatti, si tratta di un musicista capace di scrivere numerosi brani di successo, oltre ad aver composto colonne sonore importanti per titoli cinematografici. Ovviamente, non sono mancati i testi scritti per la sua amata, come i noti Kobra e Splendido splendente.

Il sodalizio artistico e sentimentale prosegue anche grazie alle passioni analoghe della coppia.

Come è iniziata la storia con Donatella Rettore

Il primo incontro tra Donatella Rettore e Claudio Rego non era stato dei più idilliaci. Si sono conosciuti nel 1977 in uno studio di registrazione, ma i contatti iniziali non erano assolutamente andati per il verso giusto. Come numerose altre storie d’amore, anche questa è stata preceduta da momenti di puro odio reciproco. Dopo alcuni mesi, la coppia si è di nuovo incrociata in occasione di un festival della musica rock a Taranto.

Da quell’occasione in poi, Donatella e Claudio si sono messi insieme e non si sono più separati. Il loro matrimonio è stato abbastanza recente, nel 2005, ma ha suggellato un amore senza fine.

Tante difficoltà, ma l’amore trionfa

Come spesso succede, anche il rapporto tra Claudio Rego e Donatella Rettore ha vissuto alcuni momenti complicati. Hanno superato ogni difficoltà sostenendosi a vicenda. Per esempio, Donatella ha sofferto molto per la sua impossibilità di avere figli, dovuta alla talassemia. Lei ha subito un aborto all’età di 20 anni e la coppia non c’ha più riprovato.

Inoltre, la Rettore è stata alle prese con un tumore al seno. Claudio è sempre stato al suo fianco, senza mai lasciarla sola.