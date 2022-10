Oroscopo di Paolo Fox del giorno 19 ottobre 2022: tutti i segni fortunati di questo mercoledì

In questo mercoledì di ottobre, l'astrologo Paolo Fox parla di come la Luna influenzerà i segni zodiacali, appesantendo la giornata per qualcuno.

Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Polo Fox oggi, mercoledì 19 ottobre? Scopriamolo insieme.

Ariete

La giornata di oggi sarà un po’ stancante per voi, anche se la Luna è in buon aspetto, ci sono ancora diversi pianeti in opposizione. Dei progetti importanti in atto, potrebbero creare qualche tensione.

Toro

La configurazione astrale di oggi potrebbe spingervi a dare priorità a casa e famiglia. Sarete carichi di positività e questo vi permetterà di uscire vittoriosi da diverse situazioni.

Gemelli

Nella giornata di oggi darete il meglio di voi in tutte quelle situazioni che richiedono energia e carisma.

Anche senza aiuti il vostro profilo professionale è in continua crescita.

Cancro

Oggi vi sentirete particolarmente sexy e irresistibili. Lasciatevi guidare dalle vostre emozioni e godetevi le energie positive che vi arrivano da chi vi sta intorno.

Leone

La Luna nel vostro segno vi farà sentire affascinanti e con tanta voglia di amare. Sul piano lavorativo molto presto riceverete i risultati sperati.

Vergine

Oggi sarete ottimisti e pieni di energia. Anche se avete tanto da fare, dovete capire quali sono i vostri limiti e non esagerare.

Bilancia

Il cielo è finalmente dalla vostra parte e anche la Luna vi supporta.

Sarete vincenti in tutti i campi.

Scorpione

Affronterete questa nuova giornata di ottobre con la vostra solita grinta che fa invidia a tutti gli altri segni dello zodiaco.

Sagittario

Oggi avrete le energie necessarie per recuperare il tempo perso e, allo stesso tempo, portare avanti dei progetti rimasti in sospeso.

Novità in arrivo per i cuori solitari.

Capricorno

In questo momento c’è tanta carne sul fuoco, per questo è un periodo per voi molto delicato. Ricordate che se volete convincere gli altri, dovete essere convinti prima voi.

Acquario

Oggi sarete particolarmente di buon umore anche con la Luna in transito.

Ci saranno spese importanti per la cultura e i viaggi.

Pesci

Attenzione a non pretendere troppo dal vostro partner. Entro fine mese dovrete prendere una decisione importante a lavoro.