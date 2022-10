Uomini e Donne, Pinuccia pronta a denunciare Tina Cipollari: parole gravissime contro di lei, la Dama ha detto basta

Le anticipazioni del 19 ottobre di Uomini e Donne ci confermano che nel dating show più seguito di sempre i colpi di scena non mancano mai. La puntata inizia con una forte sfuriata di Tina che se la prenderà con Pinuccia.

Trono classico, Federico e Alice si avvicinano

Federica ha delle difficoltà nel legare con i ragazzi che sono scesi per corteggiarla. La tronista non sembra riuscire a instaurare un legame duraturo o un affetto sincero. Il suo corteggiatore infatti lamenterà la presenza di cavalieri del trono over alla sua corte. Dopo Riccardo infatti ci sarà anche Claudio, anche se, per Federica, non c’è ancora nessuno che sia riuscito a fare breccia nel suo cuore.

Al contrario Federico, in esterna con Alice ha creato un forte rapporto. I due si sono baciati e questo ha permesso di fare un passo avanti nella loro conoscenza. Non resta che attendere l’evoluzione della loro storia per verificare come proseguiranno tra i due i rapporti. Dal canto suo Alice sembra comprendere bene il carattere del ragazzo. Ida si trova molto bene con Claudio. La loro conoscenza sembra essere iniziata al meglio pertanto i due decidono di continuare. Forti critiche saranno rivolte a Isabella per il suo comportamento.

Pinuccia contro Tina: scintille tra Dama e opinionista

Pinuccia, costantemente attaccata da Tina, arriverà al punto di voler denunciare l’opinionista per i commenti che le vengono rivolti. Secondo Pinuccia infatti vengono criticate solo le persone forti mentre nei confronti delle altre c’è un trattamento differente.

Il tutto nasce dall’uscita dell’ex corteggiatore di Pinuccia con un’altra donna. Le cose tra i due sembrano andare bene anche se la Dama lamenta l’assenza di argomenti di conversazione. Per tale ragione lei vuole chiudere mentre lui suggerisce di continuare ancora. Gemma consola Pinuccia, al tempo stesso è al settimo cielo per la sua esterna.

Le cose per lei sembrano andare bene, ragione per cui la sua permanenza al centro dello studio dura poco. Federica nel frattempo prende posto, sarà lei adesso al centro della scena.