Zoe Cristofoli aggredita in casa da dei malviventi mentre era con il figlio di 6 mesi: è shock

Momenti di terrore a Cassano Magnago, nella villa del calciatore del Milan Theo Hernandez e della sua compagna Zoe Cristofoli.

Ieri, mentre il calciatore era fuori casa, dei malviventi sono entrati nella villa sorprendendo la donna, che era in casa con il figlio ed alcune domestiche. Dopo averla costretta ad aprire la cassaforte, hanno portato via beni per migliaia di euro.

Zoe Cristofoli aggredita in casa: l’hanno strattonata

Erano 4, e sono arrivati alla villa preparati: questo è quanto hanno finora compreso i carabinieri che stanno indagando sul caso ed hanno raccolto le testimonianze di Zoe Cristofoli, compagna di Hernandez, e delle altre persone.

La paura è stata indescrivibile: i malviventi hanno aspettato che Hernandez uscisse, dopodiché hanno fatto irruzione ed hanno aggredito la Cristofoli, strattonandola ed obbligandola ad aprire la cassaforte. Intanto, in casa, era presente anche Theo Junior, il figlio della coppia, di soli 6 mesi. Per ora i due non hanno rilasciato commenti e l’influencer è ancora sotto show per l’accaduto. A quanto pare sarebbero stati portati via beni per migliaia di euro, ma naturalmente è stata la paura per l’incolumità delle persone presenti ad essere la maggiore.

Zoe Cristofoli, chi è l’influencer e compagna di Theo Hernandez

Zoe Cristofoli, soprannominata La tigre di Verona per la sua indole focosa, è un influente e content creato.

Deve la sua notorietà ad Instagram e diventa in seguito anche indossatrice. È stata anche presente nel video di Omar Pedrini per la sua canzone Come se non ci fosse un domani. Zoe Cristofoli e Theo Hernandez stanno insieme da circa due anni ed hanno cominciato a convivere poco dopo essersi conosciuti. Sei mesi fa è nato il loro primo figlio, Theo Junior. Il calciatore prima di stare con Zoe Cristofoli ha avuto una lunga relazione con Elisa De Panicis, influencer.