Grande gioia per il calciatore Ciro Immobile, è nato il quarto figlio: le sue parole sul parto e sulla moglie Jessica

il calciatore della Lazio Ciro Immobile è diventato padre per la quarta volta. La gioia per il lieto evento è stata raccontata proprio da lui sui suoi social.

La famiglia Immobile si allarga: il calciatore della Lazio, Ciro Immobile, è diventato papà per la quarta volta. La moglie Jessica Melena, ha dato alla lue il piccolo Andrea e ad annunciare la nascita è stato proprio il campione.

Ciro Immobile, a 32 anni, ha già una famiglia ricchissima. Lui e la moglie Jessica Melena si conoscono da moltissimi anni e sono sposati da giovanissimi, ovvero dal 2014. Hanno 3 figli (o almeno avevano solo 3 figli fino a qualche giorno fa): Michela, Giorgia e Mattia.

Dal punto di vista calcistico, i tempi non sono stati dei più facili per il calciatore, che dopo gli europei del 2020 ha avuto un infortunio in campo che ha provocato una lesione al bicipite femorale sinistro.

Ciro Immobile, nato il quarto figlio: l’annuncio

Ciro Immobile, in questo momento, può però concentrarsi sulla famiglia, come ha scritto nel post di Instagram in cui annunciava la nascita del figlio: ““La famiglia si allarga😍 in una giornata piena di emozioni il regalo più bello me lo hai fatto tu Jessica, vera campionessa!!!

Benvenuto Andrea 💙 ti amiamo”.