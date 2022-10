Oroscopo di Paolo Fox del 20 ottobre 2022: Sagittario fortunato, allarme rosso per il Leone

Paolo Fox oggi mette in guardia alcuni segni zodiacali: per qualcuno non sarà una giornata all'insegna della pazienza, mentre altri, come il Sagittario, saranno molto fortunati.

Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, come andrà questo 20 ottobre? Scopriamolo insieme.

Ariete

La giornata di oggi sarà molto più leggera rispetto a quella precedente. Anche se il lavoro sarà tanto, non vi sentirete stanchi perché pieni di energia.

Toro

Un po’ di tensione in famiglia potrebbe crearvi un po’ di malumori. A lavoro sarete nervosi per via dei troppi impegni. Avete voglia di libertà.

Gemelli

Questo giovedì sarà il vostro giorno fortunato: gli astri vi sosteranno in tutti i settori. Sarete nella classica botte di ferro, per questo dovete approfittarne.

Cancro

Oggi le emozioni saranno ballerine, pertanto potreste essere un po’ critici nei confronti del partner, ma in serata recupererete con un atteggiamento dolce e affettuoso.

Se siete liberi professionisti, è arrivato il momento di mettere in pratica un progetto.

Leone

Attenzione a non ridicolizzare alcune persone, potrebbe essere vista come una mancanza di rispetto nei loro confronti.

Vergine

Oggi la vostra dolce metà potrebbe mettervi in difficoltà. Se la questione riguarda il denaro e in particolare i risparmi, potrebbe essere difficile rimanere fermi nella vostra posizione.

Bilancia

Nella giornate di oggi sarete piuttosto sereni.

Le persone che vi stanno intorno vi reputeranno a dir poco geniali e riuscirete a convincerli di passare più tempo con voi.

Scorpione

Se siete alla ricerca dell’amore Venere vi manderà tra le braccia giuste molto presto. Luna positiva per quanto riguarda questioni patrimoniali o che riguardano la casa.

Sagittario

Giornata ottimale per voi nati sotto questo segno. I cuori solitari potrebbero fare qualche incontro che si rivelerà importante, mentre a lavoro la situazione sta migliorando piano piano.

Capricorno

Il gioco erotico può starci, ma non deve per forza mettere in ballo anche il cuore.

Pochi soldi e tanto lavoro, questa situazione ultimamente si sta ripetendo troppo spesso.

Acquario

Oggi è la giornata giusta per prendere delle decisioni o per dare ottimi consigli.

Pesci

L’unico modo per mettervi l’anima in pace è quello di prendere in mano le situazioni che non vi aggradano e risolverle una volta per tutte.