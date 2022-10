Uomini e Donne, Giuseppe affronta Federica e accade il disastro: la tronista non ci sta e perde le staffe

Federica Aversano ha cominciato ad uscire con Giuseppe, ma le cose non sono andate per il verso giusto: le parole di lui l'hanno completamente gelata.

Mentre la primissima puntata di Uomini e Donne era stata registrata il 30 agosto e andata in onda il 20 settembre 2022, alle 14.45 su Canale 5, continuano a susseguirsi le tante anticipazioni che ci fanno davvero venire voglia di non perdere nemmeno una puntata del programma condotto come sempre da una bravissima e impeccabile Maria De Filippi.

Ma che ci aspetta nelle puntate future? Chi sarà confermato nel trono Over e chi invece no? Chi accetterà il corteggiamento del suo pretendente? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, come siamo rimasti e anticipazioni

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 18 ottobre 2022 è successo davvero di tutto, ci sono state litigate, discussioni e persino dei baci.

Al centro della trasmissione abbiamo visto l’avvincente appuntamento tra Alice e Federico che non hanno nascosto una sintonia degna del migliore colpo di fulmine e infine sono usciti insieme e si sono baciati.

C’è stata anche la dichiarazione di Giuseppe a Federica: quest’ultima si è dimostrata subito poco desiderosa di conoscere il suo pretendente, tuttavia, non ha mai detto “no” e lo ha portato fuori per trascorrere qualche ora insieme. Le discussioni che hanno fatto seguito hanno però messo un po’ di tensione e Giuseppe ha specificato che una ragazza troppo giovane per lui non era il suo obiettivo.



C’è poi la vicenda di Piero che corteggia Marina, sebbene lei non si senta sicura in quanto i due hanno poche cose in comune.

L’intrigante vicenda di Riccardo Guarnieri

Più di tutte le storie, ad appassionare gli spettatori sarà però la prosecuzione della storia di Riccardo Guarnieri. Incuriosisce i telespettatori soprattutto la vicenda del cavaliere che ha affermato di desiderare di lasciare la trasmissione in quanto ancora innamorato di Ida: impossibile perdere la trasmissione per scoprire se qualcuna sia infine riuscita a fargli cambiare idea.



Insomma, anche durante la puntata del 21 ottobre 2022 non mancheranno i colpi di scena, le lacrime, le risate, le liti e i baci tra i protagonisti di Uomini e Donne.