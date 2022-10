Uomini e Donne, la coppia di Federico e Alice fa scintille: i due non si tengono nell’esterna, senza freni

Cosa succederà giovedì 20 ottobre nella nuova puntata di Uomini e Donne? Siamo tutti in attesa della nuova puntata del 20 ottobre che si terrà su Canale 5 alle 14:45, assisteremo ai primi approcci tra Ida Platano e Claudio che sono in fase di conoscenza ma già mostrano il loro lato più tenero e alle parole dure di Tina nei confronti di Pinuccia.

Ida e Claudia: è già amore?

La storia d’amore tra Ida e Claudio sembra proprio che stia sbocciando tra alti e bassi, anche grazie a qualche esterna e agli incoraggiamenti in sala. Diverso è il caso di Riccardo e Federica e Piero e Marina, che incuriosiscono in modo particolare il pubblico con i loro sguardi ammiccanti.

Al centro degli scoop c’è sempre Tina, che si mostra soddisfatta per Piero e per il suo incontro con la nuova dama, per la quale non nasconde antipatia, definendola bugiarda e falsa.

Tina, infatti, ha tolto completamente il velo parlando apertamente di Pinuccia, tanto che quest’ultima nelle ultime puntate ha lasciato lo studio piangendo per le offese per poi progettare una vendetta legale contro di lei. Insomma, la bionda Cipollari non ha intenzione di lasciare le redini e ha dichiarato che continuerà a far parlare di se senza nascondere l’idea che si è fatta su questa dama.

Piero e Marina e Federico e Alice: cambiano le età ma l’amore ha sempre le stesse dinamiche

Al centro della puntata del 20 ottobre 2022 di Uomini e Donne ci saranno anche le storie nascenti tra Piero e Marina, molto incerti già dall’inizio, che sembrano non voler far decollare questa storia e Federico e Alice, che invece stanno facendo grandi progressi.

Oltre al bacio che si sono scambiati durante l’esterna, i due mostrano grande intesa, tanto che il tronista Federico non lesina complimenti alla bella corteggiatrice.

Durante la puntata del 20 ottobre, Maria De Filippi darà spazio a nuovi corteggiatori e colpi di scena, che attendiamo con grande trepidazione.