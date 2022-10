Amici, anticipazioni puntata del 23 ottobre: nasce una nuova coppia nel programma, due nomi che non vi aspettate

Andrà in onda il 23 ottobre 2022, alle 14 su Canale 5, l’avvincente puntata di Amici 22, registrata il 19 ottobre. Ma cosa succederà durante la trasmissione? In base alle registrazioni e ad alcune pubblicazioni ufficiali, abbiamo qualche notizia in anteprima: scopriamo insieme le anticipazioni della puntata del 23 ottobre 2022 di Amici 22.

Ospiti e anticipazioni

Gli ospiti della puntata saranno Eleonora Abbagnato, Nek, Alex e i Coma_Cose.

La Abbagnato esprimerà i voti sulla gara di ballo, vinta da Samuel, Maddalena e Ramon, tutti con votazione 8. I voti più bassi spetteranno invece a Mattia e Asia, ovvero 5.



A Mattia, Raimondo Todaro comunque confermerà la maglia di Amici, mentre Asia passerà al vaglio del pubblico. Mattia, inoltre, potrebbe essere sottoposto da provvedimento disciplinare da Alessandra Celentano.

Durante la puntata, alcuni ballerini selezionati dai compagni di squadra, ovvero Mattia, Gianmarco e Ramon, sosterranno una prova di ballo improvvisata in cui dovranno sedurre una specifica persona: Gianmarco sedurrà Megan, Ramon la Celentano e Mattia, Maddalena. Vincerà Mattia.

Nek sarà giudice della gara delle cover, che sarà vinta da Aaron con un bell’8: il cantante valuterà NDG il meno bravo, con voto 6,5, mentre l’ex ballerina Lorella Cuccarini gli confermerà la maglia del programma.



Vincitore della competizione degli inediti sarà invece Piccolo G, che batterà Niveo e Cricca e potrà dunque collaborare e proporre un suo brano inedito a un noto produttore.

La gara di canto e di ballo

Per quanto concerne la gara di canto, invece, sarà Federica a superare la prova stabilita da Ruby Zerbi, che consisterà nell’interpretare un brano in Rolling.



Alessandra Celentano deciderà che Megan dovrà ballare insieme a Mattia: i due supereranno la prova non senza critiche. Stessa cosa per Cricca, che si esibirà cantando la bellissima “La costruzione di un amore” di Ivano Fossati, voluta dalla Cuccarini.

Supereranno la prova Asia, Rita e Andre: la sfida di Rita non sarà scevra di battibecchi tra la Celentano ed Emanuel Lo.

Elena D’Amario e Giulia Stabile, si esibiranno in una suggestiva coreografia in difesa delle donne iraniane.

Nella trasmissione che andrà in onda il 23 ottobre, sarà trasmesso un video dedicato alle coppie che si stanno formando nel programma.