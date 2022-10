Carolyn Smith e l’incubo del cancro: la brutta notizia data ai fan, la frase che non avremmo voluto sentire

Carolyn Smith da molti anni combatte contro il cancro e non ha mai nascosto la sua battaglia ai fan ed ai follower: ora arriva la cattiva notizia.

Carolyn Smith, la coreografa celebre giurata di Ballando con le stelle ha parlato ai fan dei suoi problemi di salute. Sempre riservata e attenta alla sua privacy al donna ha deciso di parlare dei problemi che un tumore al seno, scoperto diversi anni fa, le porta. La donna infatti dopo essersi sottoposta ad una mastectomia ha continuato le cure per debellare il male che la affligge. proprio queste cure molto pesanti hanno iniziato a dare i primi effetti collaterali, la ballerina ha infatti confessato di avere dei problemi al fegato. Inoltre, a seguito di un’ultima tac realizzata sembra che siano state trovate delle macchie sospette che dovranno essere oggetto di ulteriori analisi.

Da circa quattro anni la sua battaglia contro il cancro è sotto i riflettori, mai Carolyn Smith si è fatta vedere abbattuta o triste, la sua solarità è stata un segno per tutte quelle donne che si trovano ad affrontare problemi di salute gravi e che vedono in Carolyn un esempio di forza e speranza da seguire.

L’amore del suo coreografo

A supportare la dolcissima giurata, c’è anche il marito. Entrambi lavorano nel mondo della musica e della danza, sono precisamente dei coreografi. Il loro lavoro a Ballando con le stelle è sotto gli occhi di tutti.

Riescono, nello spazio che separa una puntata dall’altra, a portare gioia e felicità non solo a chi si esibisce ma anche a chi guarda. Negli ultimi anni Carolyn Smith è stata promossa a giurata ed è lei a valutare i miglioramenti che i concorrenti hanno mostrato nel corso del tempo.

I ragazzi lavorano dietro le quinte con tantissima attenzione, senza mai lesinare una prova in più, anzi, speso si fermano fino a tarda notte, sempre alla ricerca della perfezione. Impossibile non apprezzare la capacità di Carolyn Smith di stare dietro a tutte le situazioni che presentano mostrando sempre il suo lato più solare.

L’appoggio dei fan sembra essere uno dei motivi principali per cui la donna continua la sua avventura in tv per testimoniare la sua lotta quotidiana, svolta sempre con solarità.