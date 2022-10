Heather Parisi, il mistero delle due figlie “scomparse”: che fine hanno fatto Jaqueline e Luna

La partecipazione dell’ex ballerina americana Heather Parisi e l’attuale compagno al programma di Barbara d’Urso, Non è la D’Urso, ha sollevato un polverone non da poco, dopo che la donna ha dichiarato di avere fatto ricorso alla fecondazione assistita e di maternità.

La reazione della figlia Jacqueline

Heather Parisi ha partecipato al programma Non è la D’Urso ed è proprio durante questo evento che la ballerina ha parlato di fecondazione assistita, scatenando l’ira della figlia Jacqueline Luna, che su Instagram ha postato una frase sconcertante, poi cancellata poco dopo, in cui suggeriva di domandare alla donna dove fossero le altre 2 figlie.



Jacqueline, nata il 10 marzo 2000 dalla relazione tra la Parisi e l’ex compagno Giovanni di Giacomo, non risparmia di gettare veleno sulla madre, scrivendo, sempre sul medesimo post, che c’è un motivo se non compare alcuna foto insieme alla madre.

Jacqueline Luna di Giacomo e Rebecca Jewel Manenti

Heather Parisi vive da anni ad Hong Kong insieme al compagno Umberto Maria Anzolin e ai due gemelli di 9 anni, Dylan Maria ed Elizabeth Jaden; tuttavia, la donna ha anche 2 figlie più grandi, la 19enne Jaqueline Luna di Giacomo e la 25enne Rebecca Jewel Manenti, nata dalla relazione con l’imprenditore Giorgio Manenti.



Jacqueline ha rimosso il post per placare il polverone sollevatosi, nonché le accuse di chi sosteneva che stesse cercando di sfruttare la fama della madre per fare carriera: ma lei, prontamente, ha risposto che se fosse stato questo il suo obiettivo, sarebbe rimasta accanto alla madre.

Jacqueline ha vissuto in Cina insieme alla Parisi per circa due anni, nel 2013 è tornata in Italia e successivamente si è trasferita a Los Angeles. La ragazza non ha neppure perso l’occasione per sottolineare di essere stata cresciuta dal padre medico, uomo straordinario e di grandi valori.

Rebecca Jewel Manenti, la venticinquenne figlia primogenita di Heather Parisi e l’imprenditore bolognese Giorgio Manenti, invece, è rimasta in silenzio.

Nata il 20 luglio 1994, Rebecca ha studiato a Roma frequentando il liceo classico Dante Alighieri, poi si è iscritta all’Università LUISS Guido Carli e subito dopo alla Universidad Europea di Madrid dove, nel 2018, ha conseguito la laurea. Attualmente vive ancora a Madrid.

Esattamente come per Jacqueline, anche nel caso di Rebecca sui social non compaiono foto con la madre, dalla quale, effettivamente, sembrano essere state dimenticate.