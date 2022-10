Samuel Peron è diventato padre: il bellissimo nome del figlio avuto con Tania Bambaci

Samuel Peron è diventato padre: il veterano di Ballando con Le Stelle e, quest’anno, insegnante di danza di Iva Zanicchi, ha dato il benvenuto proprio oggi al figlio Leonardo, avuto con la compagna Tania Bambaci.

L’annuncio era arrivato qualche mese fa, su Instagram: “La vita ha deciso di farci un regalo, il più bello che potessimo desiderare”.

Ora, è arrivato l’annuncio della desideratissima nascita.

Samuel Peron diventa padre: benvenuto Leonardo

Samuel Peron, al momento, è molto impegnato, lavorativamente parlando: è, come sempre, uno dei ballerini di Ballando con le Stelle ed ha un’allieva piuttosto impegnativa e dal carattere focoso, ovvero Iva Zanicchi.

Zanicchi, oltretutto, è già finita in prima pagina per via di quanto successo con Selvaggia Lucarelli. Per chi non si ricordasse, il dramma è nato nel corso di una delle prime puntate, quando la Lucarelli ha dato ad Iva Zanicchi un voto pari a zero dopo la sua performance e la Zanicchi, con grandissima sportività, ha reagito sibilando a denti stretti la parola “tr**a”.

Ovviamente tutto si è visto e sentito ed è stato coinvolto nella polemica anche Samuel Peron, reo di non aver reagito davanti al comportamento scorretto della sua allieva.

Polemiche danzerete a parte, almeno per oggi Samuel Peron avrà altro a cui pensare: “Con tanta gioia vi comunico che questa mattina Leonardo è finalmente nato” ha scritto Peron su Instagram, condividendo poi una serie di auguri alla coppia condivisi da amici e vip.