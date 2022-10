Simona Cavallari, chi è il compagno della nota attrice di Viola Come il Mare: tutto sul loro amore

Simona Cavallari è conosciuta da tutti per essere una nota attrice che ha preso parte a diversi film e fiction motlo importanti. Proprio recentemente è entrata a far pare del cast di Viola come il mare, una serie tv di Canale 5 che sta riscuotendo molto successo. In questa serie, Simona Cavallari è la co-protagonista e veste i panni di Claudia Foresi. Conosciamo meglio la vita privata dell’attrice e chi è il compagno Giovannino Glorio.

Simona Cavallari: la vita privata

Simona Cavallari nasce a Roma il 5 aprile 1971. Fa esordio sul piccolo schermo quando era ancora giovanissima con Colomba nel 1982.

Pochi anni dopo fa il suo esordio anche al cinema con Pizza Connection. Il primo ruolo importante in televisione è quello con la mini serie La piovra 4. Partecipa anche al Festival di Cannes con il film Il sogno della farfalla. Più che con i film, però, la sua popolarità arriva con la televisione, in quanto entra a far parte di diversi cast di serie tv andate in onda su Rai 2, come Sospetti, La caccia, I figli strappati e il Capo dei capi. Successivamente veste i panni del vicequestore di Squadra antimafia, Claudia Meres. Tra le serie più recenti troviamo Storia di una famiglia perbene e Viola come il mare.

Per quanto riguarda la vita privata Simona Cavallari è stata sposata con il cantante Daniele Silvestri. Dalla loro relazione lunga ben 11 anni sono nati 2 figli, Pablo Alberto e Santiago Ramon. Nel 2011 ha avuto una relazione con Roberto Libertini dal quale ha avuto un altro figlio, Levon Axel.

Terminata anche questa relazione, sembra aver ritrovato finalmente il sorriso con il nuovo compagno, Giovannino Glorio.

Tutto su Giovannino Glorio

La loro relazione è nata nel 2019, ma della dolce metà di Simona Cavallari non si sa molto. Si sa che è un imprenditore originario di Roma e che ha anche lui 3 figli nati da una precedente relazione, divenuto famoso proprio per la relazione con l’attrice.

È stata proprio l’attrice ad ufficializzare il loro rapporto sentimentale con un post sui social molto tenero.