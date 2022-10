Stefania Orlando e l’esperienza al GF Vip: tutti gli amici che ha trovato con l’esperienza del reality

Stefania Orlando è stata la terza classificata nella penultima edizione del GF VIP e la sua vittoria è stata un premio arrivato da parte del pubblico, che ne ha apprezzato al schiettezza, ma anche un trampolino di lancio per tante proposte televisive. All’interno e all’esterno della casa, Stefania ha anche trovato numerosi amici, primo tra tutti il 26enne Tommaso Zorzi.

L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Stefania Orlando

Quando Stefania Orlando ha fatto il suo primo ingresso nella casa del GF VIP, era una showgirl televisiva che molti non conoscevano, soprattutto i più giovani: una volta uscita, l’esperienza all’interno della casa l’ha cambiata profondamente sia per il successo avuto, sia per la popolarità, tanto è vero che più o meno tutti gli ex coinquilini ne hanno apprezzato le qualità e la schiettezza.



La Orlando è stata uno dei personaggi più incisivi della casa del GF Vip e non è un caso che il pubblico a casa l’abbia amata e premiata, soprattutto le donne e i giovani e che sia stata acclamata anche sui social media, fatto per lei del tutto nuovo.

Le amicizie all’interno della casa del Grande Fratello Vip

All’interno della casa del Grande Fratello, Stefania Orlando è stata benvoluta da quasi tutti i suoi coinquilini e infatti, ha stretto importanti amicizie con personaggi come Tommaso Zorzi.



Allo stesso tempo, Stefania Orlando ha dichiarato di avere apprezzato anche il ruolo svolto da Alfonso Signorini, che ha giudicato professionale e un ottimo condottiero del programma: la showgirl afferma, inoltre, di avere accettato di partecipare al reality proprio per la rassicurante presenza di quest’ultimo.



Il lutto di Dayane, che ha però scelto di proseguire con la partecipazione al programma, ha visto in Stefania una persona profondamente umana e sensibile che ha deciso di starle vicino in ogni modo possibile: quando la sofferenza diventava troppo grande, la conduttrice deponeva l’ascia di guerra e cercava di farla sentire meno sola.

La grande amicizia con Tommaso Zorzi

Nonostante la differenza d’età, la showgirl 54enne ha legato in modo particolare con il 26enne Tommaso Zorzi. Sebbene l’amicizia prosegua, anche stando in base ai commenti che la donna ha lasciato sotto la foto che l’influencer ha pubblicato insieme al fidanzato, purtroppo la distanza geografica non aiuta a tenere saldo il rapporto.