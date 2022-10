Garrison Rochelle, la confidenza a Verissimo: "La prima volta che mi sono innamorato di un uomo"...

Garrison Rochelle è diventato famoso in televisione grazie a Maria De Filippi, che lo scelse come uno degli insegnanti del programma Amici. Per tantissimi anni Garrison è stato un insegnante noto per la sua esigenza, severità e grandissima professionalità: da lui sono passati alcuni dei ballerini più talentassi del programma, finché non ha deciso di lasciare Amici per dedicarsi ad altre attività.

Garrison Rochelle, la vita del coreografo di Amici

Garrison Rochelle, a Verissimo, lo scorso sabato si è confidato con Silvia Toffanin ed ha raccontato alcuni aneddoti molto intimi, che hanno aiutato il pubblico ad avere un quadro più personale del suo passato.

Ha anche parlato molto di amore.

Garrison Rochelle ha avuto una vita piena d’amore, e la prima persona ad avergliene dato tantissimo (e ad essere molto amata da lui) è stata sua madre. Lui parla di lei in termini commoventi: “Ha 92 anni è tutto per noi e la mamma ha cresciuto 4 figli perbene, abbiamo lo stesso temperamento, sono quello più forte, sono molto simile a lei (…) Non la vedo da 5 anni, c’è stato il covid in mezzo, ci sentiamo sempre, quest’anno devo andare, ho bisogno di vederla, di abbracciarla”.

Garrison Rochelle e l’amore: “Quando mi sono innamorato di un uomo…”

Garrison Rochelle è omosessuale dichiarato, e non ha mai fatto mistero del suo orientamento sessuale.

A Silvia Toffanin ha però raccontato qualche episodio inedito della sua gioventù, che non è stata affatto facile: “Mi sono innamorato per la prima volta di un uomo a 19 anni. Ho sempre sofferto in amore, non dormivo, non mangiavo, piangevo”. C’è stata per anche una donna, nella sua vita: “Durante l’università mi sono innamorato di una donna, viviamo insieme, lei la trattava malissimo, non ne voleva sapere, mentre tutti i suoi fidanzati sono diventati come figli per lei”.