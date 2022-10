Oroscopo della settimana di Paolo Fox dal 24 al 30 ottobre: alcuni segni si riprendono e chiudono in bellezza

Le previsioni dell'astrologo Paolo Fox per l'oroscopo della settimana: i segni he potranno arrivare al weekend soddisfatti e quelli che dovranno faticare tutta la settimana.

Ecco come si presenta l’ultima settimana di ottobre con le previsioni dell’oroscopo, segno per segno, preparate da Paolo Fox con riferimenti a amore e lavoro.

Oroscopo Ariete

In questa settimana si dirà addio a polemiche e tensioni e si supereranno le crisi di coppia, ma è necessario mantenere la calma. Nel lavoro sarà una settimana dalla quale trarre spunti positivi per ripartire al meglio.

Oroscopo Toro

Settimana giusta per chiudere tutte le relazioni senza valore, mantenendo la calma specialmente nella giornata di mercoledì. Nel lavoro potrebbero presentarsi dei problemi di soldi da gestire.

Oroscopo Gemelli

In settimana possibili dubbi in amore, per cui è necessario essere molto prudenti e ricordare quanto successo in passato.

Per le coppie ci saranno meno possibilità di stare insieme a causa del lavoro, ma è necessario avere pazienza, specialmente nella giornata di giovedì.

Oroscopo Cancro

La presenza di Venere nel segno aiuta il Cancro a fare incontri speciali. Per le persone già in coppia è il momento di ritrovare il tempo necessario per stare insieme al partner. Nell’ambito del lavoro potrà essere più facile adottare dei cambiamenti.

Oroscopo Leone

Settimana con molti tratti polemici per i nati nel leone, specialmente all’inizio, in quanto penseranno di aver subito un’ ingiustizia ma nella seconda parte tutto si calmerà.

In ambito lavorativo ci saranno una serie di impegni da gestire e per questo è necessario mantenere una buona forma fisica.

Oroscopo Vergine

Possibili piacevoli incontri in settimana per cui è necessario non restare chiusi in casa. Grazie al supporto di venere i nati nel segno potranno fare nuove amicizie. Stelle dalla parte dei nati nella Vergine anche nel lavoro con possibilità di buoni affari a partire da mercoledì.

Oroscopo Bilancia

La Luna nel segno a partire da domenica porta ad un periodo di nuove emozioni in amore e sarà necessario vivere queste passioni senza darsi limiti.

Nel campo del lavoro sono necessarie nuove strategie.

Oroscopo Scorpione

Venere entra nel segno da martedì e questo procurerà un aumento di emozioni e la possibilità di avere dei nuovi incontri. Nuovi progetti in vista per le coppie. In ambito professionale i giorni di inizio settimana sono i migliori per fare delle richieste.

Oroscopo Sagittario

L’esigenza di libertà non fa decollare gli amori, ma sarà necessario guardare con rinnovato ottimismo al futuro.

In ambito professionale, nonostante la stanchezza, c’è molta voglia di cambiare e di iniziare dei nuovi progetti.

Oroscopo Capricorno

Per i nati nel Capricorno torna il sereno dopo alcune settimane non fortunate. Svilupperanno un grande fascino sia martedì che mercoledì e questo porterà grandi emozioni. Nell’ambito lavorativo ci saranno giorni di grande pressione intorno a metà settimana.

Oroscopo Acquario

I nati nell’Acquario non saranno disposti ad aspettare in amore e nella giornata di mercoledì devono essere prudenti, a causa di piccole tensioni. Possibili discussioni anche nelle coppie. Mercoledì giorno di nervosismo anche sul lavoro.

Oroscopo Pesci

Per i nati nel segno il favore di Venere porterà a incontri d’amore e questo procurerà felicità sia con gli altri che con sé stessi. Tutto bene per le coppie e grande passione nella giornata di mercoledì. Nell’ambito del lavoro sono in arrivo buone notizie e ci sarà la possibilità di dare il via ad un progetto importante.