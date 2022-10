Oroscopo di Paolo Fox del giorno 24 ottobre 2022: Scorpione agitato, la Luna fa i capricci e porta tensione

Come influiranno le stelle sull’andamento della giornata? Ce lo dice Paolo Fox con le sue previsioni.

Ariete

Il cielo di questa giornata vi favorirà nuovi incontri che hanno tutte le carte in regola per diventare qualcosa di speciale. Per quanto riguarda il lavoro questo è il momento di guardare e non di agire.

Toro

La giornata trascorrerà in maniera piacevole, soprattutto grazie alla Luna amichevole. Attenzione però a non farvi troppi film, ultimamente siete un po’ lontani dalla realtà.

Gemelli

Grazie all’appoggio di Marte, oggi potrete godere di un’invidiabile prontezza di riflessi che vi consentirà di risolvere diverse questioni professionali in maniera brillante.

Cancro

A causa di un Mercurio ballerino, per tutto il giorno il vostro umore sarà un po’ ballerino. Tuttavia, riuscirete a tenere testa alle difficoltà lavorative.

Leone

Sarà una giornata interessante per voi, in quanto le persone che vi circondano saranno ben predisposte ad ascoltarvi e a darvi consigli.

Vergine

Finalmente vi sentirete a vostro agio con il vostro partner dopo aver risolto varie questioni che avevate lasciato in sospeso. Sono previste novità in arrivo a lavoro.

Bilancia

Giornata positiva per i vostri sentimenti, soprattutto per i cuori solitari che potrebbero allargare le proprie conoscenze.

A lavoro imparate a delegare.

Scorpione

A causa della Luna nel segno ci sarà ancora un po’ di tensione anche perché non sapete ancora come muovervi. Dalla prossima settimana il cielo si muoverà in vostro favore.

Sagittario

Durante la mattinata potrebbe esserci qualche litigio con il partner che poi si risolverà con qualche coccola in serata. A lavoro sarete un po’ annoiati.

Capricorno

Oggi dovreste evitare di essere particolarmente sarcastici, poiché qualcuno potrebbe offendersi e ritenervi troppo pesanti. Siate sempre onesti con i sentimenti.

Acquario

Giornata serena, grazie a Saturno che vi regala calma e pazienza. Qualche situazione disordinata verrà subito messa a posto.

Pesci

C’è qualcosa che vi turba e questo potrebbe rendervi piuttosto nervosi. Cercate la causa del vostro turbamento e cercate di risolverla.