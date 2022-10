Silvia Toffanin, il vero motivo per cui non ha mai sposato Piersilvio Berlusconi, padre dei suoi due figli

Silvia Toffanin è una delle conduttrici di punta del gruppo Mediaset con il programma Verissimo che va in onda ormai dal 2009 con molto successo, e nello stesso tempo la compagna dell’A.D. del gruppo, Pier Silvio Berlusconi con il quale ha due figli, ma non si è mai sposata. Ecco le ragioni spiegate dalla stessa conduttrice.

Una coppia solida e affiatata

Solida, affiatata e molto discreta; queste sono le caratteristiche della coppia formata da Pier Silvio e Silvia che hanno una relazione che dura da oltre 20 anni e dalla quale sono nati due figli. La conduttrice ha spiegato che non sono le cerimonie ufficiali a tenere insieme le persone ma l’amore e l’affetto che tutti i giorni viene rinnovato all’interno del nucleo familiare.

Silvia Toffanin non ha mai voluto rispondere ai molti articoli di gossip che la riguardavano, parlando di matrimonio segreto o di separazioni, preferendo mantenere il suo profilo molto distaccato, con il privato ben distinto dall’aspetto professionale. Sia la presentatrice che l’amministratore delegato sono molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata e per quella dei loro due figli. Hanno avuto entrambi grande successo nelle rispettive carriere ma questo non li ha mai cambiati e continuano a vivere con grande tranquillità la loro relazione.

La carriera di Silvia Toffanin

Prima di giungere alla conduzione del programma del sabato di Canale 5, Silvia Toffanin ha partecipato anche all’edizione 1997 di Miss Italia, riuscendo ad entrare tra le finaliste. L’esordio come conduttrice avvenne con il programma intitolato “Mosquito”, in onda su Italia 1 seguito dalla conduzione della rubrica “Non solo moda”. In precedenza ha avuto una esperienza nel programma “Passaparola” di Gerry Scotti nel ruolo di “Letterina”, insieme ad altre protagoniste televisive come Ilary Blasi e Alessia Mancini.

Risale a quell’epoca la conoscenza con Pier Silvio Berlusconi divenuto poi suo compagno nella vita e padre di Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. Del loro matrimonio non parlano, ritenendolo un aspetto secondario della loro unione, felice anche senza un certificato di nozze. Era stata proprio la conduttrice a spiegarlo: “Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Un giorno sono incinta, il giorno dopo no. Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così“.