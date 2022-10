Tina Cipollari, la confessione a Verissimo: ecco chi è l’unico uomo che ha amato (e no, non è Kikò Nalli)

Tina Cipollari oggi è una donna realizzata, di successo e felice, ma la sua vita non è sempre stata semplice. Anche in amore, ha sofferto molto, in particolare per una persona.

Per la prima volta Tina Cipollari si è tolta la maschera del sorriso provocatorio e della battuta pronta ed ha mostrato un’altra parte di sé: negli studi di Verissimo, davanti a Silvia Toffanin, ha raccontato degli episodi del passato che l’hanno segnata in maniera più indelebile.

Oltre a questo, Tina Cipollari ha racontato di colui che, a detta sua, sarebbe stato l’uomo della sua vita, nonché il suo unico amore (con buona pace di Kikò Nalli, padre dei suoi figli).

Tina Cipollari, il racconto shock sul suo passato: “Una vita fatta di complessi”

Tina Cipollari non è solo la benestante opinionista di successo, nonché vero e proprio simbolo e icona di Uomini e Donne: è anche una donna che porta sulle sue spalle un passato carico di sofferenze.

La sua famiglia ha vissuto grandi sofferenze, come lei stessa ha raccontato, non senza difficoltà: “La mia vita era fatta di complessi. Vivevo il fatto di vivere in campagna come se fosse una cosa da povera gente, da gente disastrata, emarginata. Abitava che quando si parlava di contadini, venissero considerati un po’ una specie a parte, contadini quindi gente che non conta nulla, solo dedita al lavoro e basta”. Poi, ha raccontato di un episodio che l’ha segnata profondamente: “La mamma ci voleva portare a Roma e dovevamo fare un pezzo di strada perché non avevamo la fermata proprio davanti a casa”, ha raccontato: “Si erano sporcate le scarpe (…) siamo arrivati in questo quartiere di Roma, dovevamo prendere il taxi per raggiungere il centro.

Mi ricordo che questo ci guardò e ci disse: “Avete le scarpe sporche di fango, mi dispiace ma non potete entrare’ “.

Tina Cipollari, chi è l’unico uomo che ha davvero amato

Non mancano poi le confessioni inedite, come quella sulla sua vita sentimentale.

A quanto pare il grande amore della sua vita è un uomo di cui non ha mai parlato: “Antonio è stato credo il mio unico grande amore, il mio principe azzurro che in parte mi ha fatto vivere quei sogni che io ho sempre fatto.

Una storia davvero bella che poi è finita male, che però ha segnato la mia vita. Sognavo un figlio con lui. Un uomo che mi ha insegnato proprio a vivere, mi ha dato tanto, mi ha arricchito interiormente. Ha fatto sparire le mie insicurezze, le paure, le incertezze, tante cose. È stato veramente un incontro che ha cambiato la mia vita in meglio. Lui è morto tanti anni fa”.