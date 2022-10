Uomini e Donne, colpo di scena in studio: una corteggiatrice si tira indietro, uno dei tronisti rimane senza parole

La puntata del 24 ottobre di Uomini e Donne sarà piena di colpi di scena. Dopo il palese riavvicinamento tra Ida e Alessandro i due saranno al centro dello studio per esprimere le loro emozioni. Gli opinionisti infatti non fanno passare inosservato il regalo dell’uomo all’ex dama Roberta di Padua e credono poco al riavvicinamento alla dama siciliana. Lei stessa pochi giorni prima aveva espresso le sue difficoltà a fidarsi del cavaliere che in così poco tempo si era allontanato da una storia che sembrava importante. Anche Roberta non può che esprimere l suo malcontento che più che riflettersi su Alessandro prenderà di mira proprio Ida.

Le due dame saranno ai ferri corti all’interno dello studio sfiorando una possibile lite. sarà proprio Maria a mettere pace tra le due e consentire al programma di andare avanti. Alessandro e Ida alla fine decideranno di darsi un’occasione fuori dallo studio riprendendo a frequentarsi.

I progressi di Federico

Nel trono classico invece le cose sembrano andare diversamente. Il bel tronista Federico non sembra avere alcun dubbio e dopo le infuocate esterne con Noemi sembra proprio che la sua scelta sia palese. Proprio per tale ovvia evidenza, l’altra corteggiatrice portata fino a questo punto, Monica, deciderà di auto-eliminarsi dal programma e si ritirerà.

Che sia una tecnica per verificare se Federico cercherà di trattenerla o meno.

In ogni caso, il ragazzo, starà ben lontano da lei, difatti la prossima esterna sarà nuovamente con Noemi, non c’è alcuna opposizione al ritiro di Monica che appare molto delusa dal suo comportamento. Non si può nemmeno trascurare il ritorno di Riccardo, ex di Ida, che proprio nei suoi confronti farà accendere uno scontro verbale con i diretti protagonisti della storia d’amore appena nata. Ida, Roberta, Riccardo e Alessandro daranno spettacolo accusandosi a vicenda per gli errori commessi nel corso delle loro relazioni.