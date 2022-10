Chiara Nasti, risposta senza senso al commento: “Attenzione a come parli, quel bimbo è messo molto bene economicamente”

Chiara Nasti ha nuovamente chiuso il suo profilo Instagram. Accade spesso ormai, e nello specifico lo vediamo sedere ogni volta che l’influencer si lascia scappare una parola di troppo con i suoi follower.

Questa volta un suo commento ha, da una parte, confermato l’idea di alcuni su di lei: dall’altra, l’ha gettata nella fossa dei coccodrilli (anche se sarebbe più corretto dire che ci è cascata da sola).

Chiara Nasti e il video del bambino che impreca: cosa accade

Questa volta il centro della polemica è un video pubblicato nelle stories di Chiara Nasti, dove viene mostrato un bambino, figlio -a quanto pare- di un’amica dell’influencer, che incede dicendo “vaffa***lo” ripetutamente.

Nei messaggi sotto un post un’utente ha richiamato l’attenzione su questo video, ed ha scritto: “Ma quel bimbo maleducato nelle storie chi è? Come può far sorridere un bimbo di sei anni che dice vaff*****o?”.

La risposta di Chiara Nasti è stata immediata ed ha sollevato molti dubbi su quali siano i valori secondo i quali l’influencer pare giudicare le persone che ha davanti: “Ma maleducato perché? Io farei attenzione a parlare di chi non conosci perché se forse non lo sai quel bimbo sta molto bene economicamente, oltre a essere molto ma molto sveglio.

Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su”.

Ovviamente sotto questo commento sono fioccate le reazioni negative di chi ha considerato il suo commento classista, arrogante totalmente fondato sul principio per cui le persone economicamente benestanti non andrebbero mai criticate: “Ho visto Chiara Nasti in tendenza, pensavo avesse partorito.

Invece l’unica cosa che ha partorito è l’ennesima figura di me**a e da beata ignorante”.

Altri hanno commentato: “Sono sempre più senza parole. Pensavo esistessero dei limiti alla decenza ma a quanto pare mi sbagliavo[..] Quindi il giorno che non stesse bene economicamente lo possiamo prendere a ciabattate?”.

Insomma, nel giro di poche ore era partita la shitstorm nei confronti dell’influenzar. Su Twitter c’è chi ha espresso addirittura preoccupazione per il figlio che sta per nascere: “La cosa più terrificante di Chiara Nasti è pensare che presto una così sarà mamma e dovrà educare un bambino”.