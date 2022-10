Damiano David a pezzi, l’annuncio del cantante: un grandissimo dolore personale per il frontman dei Maneskin

Damiano David, frontman dei Maneskin, sta vivendo un momento di grande dolore. Il cantante ha infatti dovuto dire addio ad una persona molto cara nelle ultime ore: a dare l’annuncio del suo terribile lutto è proprio lui, attraverso i suoi canali social.

È un momento di grande gioia per i Maneskin: il singolo The Loneliest sta svettando in cima alla classifica e, a breve, partirà un tour mondiale che li vedrà impegnati per un bel po’.

Damiano David, gravissimo lutto in famiglia: le sue parole di dolore

Damiano David, tanto appariscente ed estroverso sul palco, è sempre stato molto timido quando si trattava di vita privata: sono passati anni prima che ufficializzasse la sua relazione con Giorgia Soleri e presentasse la fidanzata al pubblico (lei, poi, solo dopo è diventata un personaggio mediatamente rilevante grazie alle sue battaglie) e non ha mai racontato molto della sua famiglia, se non spiegando che tutti a casa sono felici per lui ed orgogliosi del suo successo.

L’addio al nonno è stata un’eccezione nella riservatezza che di solito domina nella vita di Damiano David.

Le sue parole hanno svelato il grande rapporto che sicuramente c’era tra loro: “Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare.

Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere “il nonno del cantante”. Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po’ piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo”.