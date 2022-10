Il mondo del cinema dice addio a un’icona delle serie tv: è morto all’improvviso in un tragico incidente

Era diventano celebre grazie al suo ruolo in Will & Grae, grazie al quale aveva anche ottenuto un Emmy Award. La causa della sua morte ha sconvolto tutti.

Il mondo del cinema e della televisione dice addio a una vera icona. L’attore Leslie Jordan è morto improvvisamente a 67 anni a causa di un incidente: la sua scomparsa ha lasciato un gigantesco vuoto nei cuori dei suoi fan. La dinamica della sua morte ha sconvolto i fan.

Chi era Leslie Jordan, morto in un incidente stradale pochi giorni fa

Era diventato famoso con un ruolo di secondo piano in Will & Grace, la celebre serie che racconta le vicissitudini d’amore e di vita di Will (un avvocato gay) e Grace (designer d’interni e sua migliore amica. Leslie Jordan interpretava il ruolo di Beverly Leslie, un ricco uomo gay che spesso si trovava in competizione con Karen Walker, altro personaggio iconico della serie.

Interpretare Beverly Leslie lo aveva portato a vincere un Emmy Award. Successivamente aveva partecipato ad altre serie importanti: American Horror Story (dove aveva un ruolo drammatico), Boston Legal, Ugly Betty, Star Trek Voyager, Ally McBeal e molte altre. Al cinema era comparso per l’ultima volta in Gli Stati Uniti contro Billie Holiday.

Leslie Jordan, morto il celebre attore: le cause della morte

L’annuncio della morte di Leslie Jordan arriva da TmZ, magazine di gossip americano: “Possiamo confermare la morte del comico Leslie Jordan.

Le nostre fonti delle forze dell’ordine ci hanno rivelato che la star stava guidando a Hollywood lunedì mattina (24 ottobre, ndr) quando pare che abbia avuto una sorta di emergenza medica e si sia schiantato con la sua BMW contro il lato di un edificio. – riporta TMZ – Lo schianto è stato fatale e Leslie non ce l’ha fatta nonostante l’arrivo dei soccorsi, giunti sul posto in pochi minuti”.