Uomini e Donne, lite storica in studio: Riccardo Guarnieri torna in studio e scatena il putiferio con Ida Platano

Siete curiosi di sapere cosa accadrà nella puntata di Uomini e Donne di oggi? Se la risposta a questa domanda è affermativa continuate a leggere questo articolo per scoprire le anticipazioni della puntata del 25 ottobre 2022.

Anticipazioni puntata 25 ottobre 2022: un inizio con il botto

Nella puntata di Uomini e Donne del 25 ottobre 2022 si inizia con il botto; uno scontro tra Ida, Riccardo, Roberta e Alessandro terrà tutti con il fiato sospeso. Le ragioni della diatriba nascono dall’assenza di Riccardo delle scorse puntate in cui Alessandro si è dichiarato con Ida e lei ha accettato di concedere una seconda chance al corteggiatore.

Riccardo tornerà in studio apprendendo l’accaduto e questo farà incendiare gli animi.

Uomini e Donne, trono classico: scintille tra i giovani

Per via del dibattito sopra descritto, nella puntata di Uomini e Donna del 25 ottobre 2022 non ci sarà molto spazio per parlare anche dei ragazzi. Maria De Filippi, dopo aver rimesso un po’ di ordine, farà scendere i tronisti ma per loro non ci sarà molto spazio. Nonostante questo sarà possibile individuare due momenti degni di nota. Il primo riguarda il bacio tra Fede e Noemi che verrà poi approfondito nelle puntate successive.

Il secondo momento dedicato ai ragazzi è invece l’autoeliminazione di Monica. Le ragioni di questa decisione? Guardate la puntata per scoprire cosa pensa la ragazza!

Roberta e Ida: è scontro tra dame

Oltre all’ira di Riccardo, nella puntata di oggi di Uomini e Donne Roberta e Ida avranno uno scontro decisamente acceso. Roberta è ancora attratta da Alessandro ma lui ha scelto Ida che invece rimane ancora molto titubante.

L’indecisione di Ida Platano scatena la rabbia di Roberta di Padua, appoggiata in qualche modo da Riccardo che si è sentito tradito. Per fortuna la padrona di casa Maria De Filippi interverrà per placare gli animi ma in vista delle forti tensioni si può dire che la puntata sarà incentrata su questo litigioso quartetto.