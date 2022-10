Oroscopo di Paolo Fox del 27 ottobre 2022: tutti i segni e le previsioni

L'oroscopo di Paolo Fox per il 27 ottobre prevede piccoli passi in avanti per molti segni, che tuttavia incontreranno molti ostacoli sul loro cammino.

L’astrologo Paolo Fox ha reso note le sue previsioni per le prossime 24 ore: alcuni segni zodiacali vedranno la loro giornata andare avanti tra buone notizie e piccole delusioni, e dovranno avere molta pazienza.

Ariete

Discorsi e parole non vi servono a niente se non riuscite a fornire dimostrazioni d’amore concrete. cercate di cogliere la palla al balzo e prendete ciò che desiderate.

Toro

Avete preso una strada tortuosa quindi non vi resta che fare attenzione e cercare una via d’uscita veloce e sicura. Allontanate dalla vostra vita le personalità con cui non andate d’accordo.

Gemelli

A volte è meglio tacere piuttosto che esprimere agli altri il vostro disappunto sulle loro azioni.

Non sempre potete giudicare tutti, avrete a breve una brutta notizia.

Cancro

La giornata sarà semplice e all’insegna del divertimento, non mancheranno le occasioni per ricordare i bei momenti passati in gioventù.

Leone

Una passeggiata all’aria aperta non può che farvi bene. Purtroppo avete sbagliato qualche decisione e adesso ne state pagando le conseguenze. In ogni caso, tutto si sistemerà.

Vergine

Non sempre c’è modo di risolvere i conflitti con gli altri, a volte certi rapporti si chiudono e basta. Non fatevene un cruccio, il colpevole, non siete voi.

Bilancia

Interessanti novità all’orizzonte, cercate di ammazzare il tempo mentre attendete che qualche vostro vicino vi comunichi la decisione presa.

Scorpione

Oggi la giornata promette bene, sia in amore che sul lavoro le cose per la prima volta sono come voi le volevate. Fatevi largo e conquistate la promozione a cui aspirate da tempo.

Sagittario

Non ci sono più gli amici di un tempo, al giorno d’oggi chi può si approfitta di voi. Attenzione a chi invece vi parla alle spalle, potrebbe aver paura di allacciare un rapporto sincero.

Capricorno

Avete rinunciato a lungo alle vostre ambizioni per far picare agli altri, adesso invece volete essere voi al centro del vostro mondo.

Acquario

Una mattinata tranquilla sarà preludio di un pomeriggio di passione. Un incontro inaspettato vi renderà felici.

Pesci

Adesso non dovete fare altro che raccogliere i frutti del vostro lavoro, a breve ci sarà qualche soddisfazione anche dal punto di vista lavorativo.