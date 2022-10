Uomini e Donne, piazzata di Riccardo Guarnieri, Maria De Filippi costretta a intervenire in studio

La nuova puntata di Uomini e Donne girerà intorno ai sentimenti dei protagonisti più discussi di sempre. Ida e Riccardo. Il cavaliere nelle riprese della settimana passata era stato assente, dunque non sa della riappacificazione della dama, sua ex compagna per quasi un anno, con Alessandro. Riccardo Guarnieri inizialmente sembra molto sorpreso dell’accaduto e non prende bene nemmeno la lite furiosa tra Ida e Roberta che sembra costruita ad arte proprio per dare rilievo alle nuove relazioni nate. Alessandro dal canto suo, afferma con molta sincerità di essersi innamorato perdutamente di Ida e nonostante abbia provato a costruire qualcosa con Roberta però senza successo.

la dama in ogni caso, confessa di averci messo tutto il suo impegno nella storia e il fatto che lui si sia reso conto di amare un’altra solo dopo un bacio e tante ore passate al telefono insieme non è corretto. Si prevede una furiosa lite in diretta che forse, solo Maria potrebbe placare.

Il ritorno di Gemma

Trascurata nelle ultime puntate di Uomini e Donne Gemma viene chiamata al centro dello studio dove apprendere che il suo nuovo corteggiatore si è rivolto alla redazione deciso a ritirarsi dal programma. La notizia appare come un fulmine a ciel sereno non solo per lei ma anche per un’altra dama del parterre Silvia, che con l’uomo aveva appena iniziato una conoscenza interessante.

Entrambe le donne sono all’oscuro del motivo per cui Roberto si sia voluto ritirare dal programma, Maria infatti afferma che ha parlato con la redazione convinto di questa sua scelta.

Tina, pretenderà un chiarimento da entrambe, incitandole a chiamare l’uomo per vedere se avrebbe risposto alle chiamate o se davvero è allergico alle telecamere. Infine, spazio ai giovani con i due Federico che sembrano consolidare la conoscenza con le corteggiatrici Monica e Noemi e Lavinia che appare ormai sempre più orientata verso la sua scelta.

Dal canto suo invece la seconda donna tronista Federica non riesce a trovare nessuno che le faccia battere il cuore.