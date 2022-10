Amici, anticipazioni puntata 30 ottobre: chi saranno i due eliminati dal programma di Maria De Filippi

Domenica 30 ottobre, alle ore 14, andrà in onda la settima puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 giunto quest’anno alla sua edizione numero 22. Gli ospiti della prossima puntata saranno la cantautrice Giordana Angi, l’ex ballerino professionista di Amici Marcello Sacchetta, il cantautore Tommaso Paradiso, e l’ex insegnante di danza della scuola Garrison Rochelle. Seguono ora le anticipazioni della puntata del 30 ottobre di Amici 22: ecco cosa andrà in onda nel corso del nuovo appuntamento.

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi: spoiler sulla puntata del 30 ottobre

Le anticipazioni sulla puntata di Amici di Maria De Filippi del 30 ottobre ci rivelano che Wax vincerà la gara delle Cover giudicata da Tommaso Paradiso.

L’allievo precederà Aaron e Tommy, premiati con un bel 8. A seguire Federica e NDG, di nuovo ultimo dopo la bocciatura della scorsa settimana. Cricca e Andre non parteciperanno alla gara delle Cover: il primo per un compito affidatogli in settimana dal suo insegnante Rudy Zerbi, il secondo perché mandato in sfida dallo stesso Zerbi dopo che aveva da poco iniziato la sua esibizione.

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi: due eliminazioni

Le anticipazioni proseguono con il nome del primo eliminato di Amici 22.

Si tratta di Andre, allievo di Arisa, che perde la sfida contro Ascanio, con quest’ultimo che entra a far parte ufficialmente della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Nell’altra sfida in programma, Niveo ha battuto Due e può quindi restare anche nel talent.

La seconda eliminazione della puntata di domenica 30 ottobre arriva dopo che il televoto da casa ha scelto di eliminare la ballerina Asia, la scorsa settimana ultima della gara di ballo insieme a Mattia. Se però Mattia ha ricevuto la conferma da parte del suo insegnante Raimondo Todaro, lo stesso non è avvenuto per Asia, con il 65% del pubblico che ha votato per la sua uscita.

In ultimo, sembrerebbe che sia scattato un bacio tra Wax e Claudia, così come tra Gianmarco e Megan.