Ballando con le stelle, Gabriel Garko rischia di abbandonare il programma: cosa è successo nelle ultime ore

Gabriel Garko si trova in una situazione molto difficile: un imprevisto sta mettendo a rischio il suo ruolo nel programma, dove stava avendo molto successo.

Gabriel Garko vede vacillare la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, dove peraltro sta ottenendo ottimi risultati.

Nel corso delle prove del programma, l’attore si è fatto male ad un braccio, come ha spiegato Milly Carlucci sui suoi canali social: “Questo è stato un pomeriggio abbastanza complicato qui a Ballando con le Stelle: durante le prove Gabriel Garko purtroppo si è fatto male a un braccio in una maniera che ci è subito parsa piuttosto seria”.

Ballando con le Stelle, gli altri infortuni

Non si tratta purtroppo del primo infortunio a Ballando conte Stelle: qualche settimana fa era stata Luisella Costamagna a farsi male.

Il suo infortunio l’aveva costretta ad usare le stampelle ed u tutore al ginocchio: la sua esibizione, pur portata a termine nell’ultima puntata, era stata irrimediabilmente compromessa.

L’infortunio al braccio ha costretto il programma ad intervenire, facendo portare Garko ad effettuare una serie di visite specialistiche: “Siamo tutti ovviamente intorno a lui per cercare di dargli tutto il conforto e il supporto possibile e immaginabile, ma adesso in realtà lui è nelle mani dei medici che ci devono dire come possiamo gestire questa situazione”.

Lo staff di Ballando con le Stelle ha inviato un comunicato ufficiale di solidarietà a Gabriel Garko: “Chiaramente da parte nostra c’è l’affetto più grande e il più grande in bocca al lupo a Gabriel, che noi sicuramente vogliamo rivedere qui in pista sabato.

Lo aspettiamo ma attendiamo sviluppi. E quindi un bacione e un grande in bocca al lupo”.