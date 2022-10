Bianca Atzei parla dell’aborto spontaneo vissuto prima della gravidanza: un dolore estremo e il suo consiglio

Nell’autunno 2021 la cantante Bianca Atzei e il suo compagno Stefano Corti hanno vissuto un periodo davvero buio, ma hanno deciso di parlarne perché si tratta di una situazione che purtroppo vivono tante coppie. Bianca Atzei ha deciso, quindi, di pubblicare un post sui social dove racconta per la prima volta di aver perso un bambino al quarto mese di gravidanza e di come sia stato fondamentale il supporto e la vicinanza del suo fidanzato per affrontare questo lutto.

Bianca Atzei si racconta sui social

La cantante ha voluto condividere sui social l’esperienza vissuta. Fidanzata da tempo con Stefano Corti, inviato delle Iene, avevano deciso di allargare la famiglia e provare ad avere un bambino.

Dopo più di un anno di tentativi, però, hanno deciso di farsi aiutare. Il loro desiderio di diventare genitori era davvero forte, ma ogni mese il ciclo che arrivava puntuale veniva vissuto come l’ennesima sconfitta. Questa situazione riguarda molte coppie ed è proprio per questo che Bianca ha voluto raccontare la sua esperienza. Grazie alla fecondazione assistita, Bianca riesce a rimanere incinta ed è al settimo cielo. Non è stato facile all’inizio perché doveva essere molto attenta a tutto quello che faceva, ma per non mettere a rischio la gravidanza questo ed altro.

Una notte, però, quando era quasi entrata nel quarto mese di gravidanza, le viene un forte mal di testa, tanto da pensare che si trattasse di Covid.

Purtroppo, il giorno dopo, durante una visita di controllo, le viene detto che non c’è più battito. È stato davvero dura per la coppia superare questo dolore, ma Bianca ci ha tenuto a ribadire che in casi del genere non bisogna colpevolizzarsi, purtroppo queste cose accadono e non c’è niente che si possa fare.

Bianca Atzei è di nuovo incinta: il figlio che aspetta da Stefano Corti

Bianca Atzei è di nuovo incinta e questo le ha regalato una felicità immensa.

Non si sa ancora se è un maschietto o una femminuccia, ma l’importante è che stia bene, il resto non conta.