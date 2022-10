Chi sono i Santi Francesi, il duo che sta sconvolgendo X Factor e tutti i suoi giudici

X factor 2022 prosegue con le tanto attese live, dopo le audizioni e le mini esibizioni denominate Bootcamp. Adesso, l’unico ostacolo sarà la finale, anche se, si dovrà decidere chi parteciperà a quest’ultimo step. Durante la prima puntata ci saranno le squadre formate dai quattro giudici a sfidarsi, tra questi abbiamo Fedez, Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini. Ognuno di loro durante le prime audizioni ha fatto al sua scelta arrivando a questo momento finale. A farsi notare è però il duo dei Santi Francesi, della loro vita privata in realtà non si conosce molto, rispettivamente di 23 e 24 anni, Alessandro De Santis e Mario Francese hanno dimostrato di saper suonare qualsiasi strumento musicale.

I due non si sono certo tirati indietro, portando avanti la loro musica fino a questo punto. Per conoscerli un po’ meglio è possibile visionare il loro profilo Instagram che conta ben più di 45 mila di follower.

L’inizio del gruppo

I Santi Francesi nascono in realtà come trio insieme a Davide Buono, partecipano ad amici dove però la loro bravura, seppur riconosciuta, resta in ogni caso seconda a quella di Irama, che l’anno in cui hanno partecipato sarà il campione che vince l’edizione.

In ogni caso, con i loro singoli sono persino riusciti a conquistare diversi premi, tra questi non si può non citare il LigaRockParkContest.

Iniziano a farsi chiamare Santi Francesi solo dopo l’uscita di scena di Davide, questo non li scoraggia anzi, continuano a partecipare a vari talent fino a giungere a X Factor dove hanno costruito una fama senza eguali all’interno del programma. Da notare inoltre il fatto che nel 2022 sono riusciti a far inserire una loro canzone all’interno della terza stagione della serie Summertime. Si tratta di un successo unico che solo loro potevano ottenere.