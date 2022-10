Desirée Popper, tutto sulla vita sentimentale dell’attrice, da Uomini e Donne ad Alessandro Calabrese

Desirée Popper è una delle protagoniste di Sopravvissuti, l’ultima fiction di successo con protagonista Lino Guanciale in onda su Rai 1. Nella serie tv Rai l’attrice brasiliana viene diretta da Carmine Elia, lo stesso regista di Mare Fuori, altra fiction trasmessa su Rai 1 con Desirée Popper e Lino Guanciale protagonisti. In Sopravvissuti l’ex tronista di Uomini e Donne interpreta la giornalista Lara Mayer, anche lei sull’imbarcazione Arianna insieme agli altri principali personaggi della storia.

Desirée Popper è fidanzata?

Al momento non è dato sapere se Desirée Popper sia fidanzata o meno. L’ultima relazione certa dell’attrice di origini sudamericane fu nel 2017 con l’imprenditore Leonardo, che le fece dimenticare l’esperienza televisiva a Uomini e Donne.

Ancora oggi sono in tanti a ricordarsi della sua partecipazione al trono classico, soprattutto per la sua vicinanza con Mattia Marciano. Quando tutto sembrava lasciar presagire che Desirée potesse scegliere l’aitante corteggiatore, ecco arrivare l’incredibile colpo di scena: l’abbandono del trono.

La carriera televisiva di Desirée Popper

Prima di partecipare a Uomini e Donne, Desirée Popper era diventata un volto popolare per il pubblico di Canale 5 grazie alla sua partecipazione alla quattordicesima edizione del Grande Fratello.

Durante l’esperienza nella casa più spiata dagli italiana, Desirée iniziò una relazione con il concorrente Alessandro Calabrese. Anche stavolta, però, le cose non andarono per il meglio: soltanto un semplice flirt e nulla di più per la ragazza brasiliana.

La storia d’amore con un uomo più grande di lei di 20 anni

Pochi mesi dopo essersi trasferita in Italia, Desirée Popper riuscì ad avere da subito i riflettori accesi su di sé per la sua storia d’amore con un direttore d’albergo più grande di lei di 20 anni.

La loro storia d’amore fece in breve tempo il giro del web, trasformando Desirée in una ragazza già conosciuta. Da lì poi si aprirono poco dopo le porte sia del Grande Fratello che di Uomini e Donne su Canale 5, sotto l’ala di Maria De Filippi.